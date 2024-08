Come vedere i sorteggi di Europa League e Conference League su NOW: quanto costa e come abbonarsi

Le partite dei gironi di Europa League e Conference League verranno stabilite tramite sorteggio: come vedere l'evento in diretta su NOW.

Riparte il grande calcio e ripartono le coppe europee. Non solo la UEFA Champions League: anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League promettono di regalare nuovamente le emozioni della scorsa stagione, conclusa con lo strepitoso trionfo dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen e con la sconfitta in finale della Fiorentina contro l'Olympiacos.

Conclusi i turni preliminari, è il momento di pensare al maxi girone unico che, proprio come la Champions League, costituirà la grande novità anche di Europa League e Conference League: entrambe le competizioni vedranno 36 squadre partecipanti, non più 32, ai nastri di partenza. Per quanto riguarda l'Europa League, ogni formazione giocherà otto partite complessive nel girone contro altrettanti avversari; sei, invece, saranno quelle disputate da ogni squadra in Conference League.

Gli accoppiamenti nel girone della prossima edizione di Europa League e quelli di Conference League verranno determinati tramite sorteggio, evento che sarà trasmesso da NOW: ecco tutte le informazioni a riguardo, tra cui la data, come seguirlo e quanto costa vederlo in diretta.