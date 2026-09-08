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NON USARE Champions NOWGetty GOAL
Antonio Torrisi

Come vedere la UEFA Champions League su NOW: le partite di Inter, Roma, Napoli e Como, come abbonarsi a NOW e quanto costa

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal
Como vs RB Lipsia
Como
RB Lipsia

Ritorna la competizione per club più importante d’Europa: tutte le informazioni utili per seguire le partite su NOW.

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Pensi alla UEFA Champions League e pensi a partite indimenticabili: sfide che hanno scritto, in maniera indelebile, la storia del calcio. L’edizione 2026/27 della competizione per club più importante d’Europa non farà differenza.

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Quattro le squadre italiane coinvolte: Inter, Roma, Napoli e Como, pronte a fare un percorso importante. E, perché no, a sognare di alzare il trofeo.

La UEFA Champions League 2026/27 è visibile su NOW: ma come funziona? Come abbonarsi? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • IL CALENDARIO DELL’INTER IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    L’Inter di Cristian Chivu parte come una delle favorite per la vittoria finale, e non è la prima volta che accade: nella passata stagione i nerazzurri sono stati eliminati dal Bodo/Glimt ai sedicesimi di finale, ma quest’anno sono pronti a rifarsi provando ad accedere direttamente agli ottavi.


    La formazione di Chivu avrà come principali avversarie il Real Madrid di José Mourinho e il Liverpool di Andoni Iraola.

    CALENDARIO INTER CHAMPIONS LEAGUE:

    • Real Madrid-Inter martedì 8 settembre ore 21
    • Inter-Club Brugge martedì 13 ottobre ore 21
    • Inter-Shakhtar Donetsk mercoledì 21 ottobre ore 21
    • Feyenoord-Inter martedì 3 novembre ore 21
    • Inter-Stoccarda mercoledì 25 novembre ore 21
    • Borussia-Dortmund-Inter mercoledì 9 dicembre ore 21
    • Inter-Liverpool martedì 19 gennaio ore 21
    • Slovan Bratislava-Inter mercoledì 27 gennaio ore 21
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  • IL CALENDARIO DELLA ROMA IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    La Roma di Gian Piero Gasperini potrebbe essere una delle sorprese della UEFA Champions League 2026/27, ma dovrà vedersela, tra le altre, con il Real Madrid, il Manchester United e il PSG, campione in carica e vincitore delle ultime due edizioni.

    CALENDARIO ROMA CHAMPIONS LEAGUE:

    • Fenerbahce-Roma giovedì 10 settembre ore 18:45
    • Roma-Real Madrid mercoledì 14 ottobre ore 21
    • Roma-Slovan Bratislava martedì 20 ottobre ore 21
    • Manchester United-Roma martedì 3 novembre ore 21
    • PSG-Roma mercoledì 25 novembre ore 21
    • Roma-Sporting martedì 8 dicembre ore 21
    • AEK-Roma martedì 19 gennaio ore 21
    • Roma-Lille mercoledì 27 gennaio ore 21
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  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    In UEFA Champions League torna ad allenare anche Massimiliano Allegri, questa volta sulla panchina del Napoli: gli azzurri hanno un percorso che potrebbe avere delle insidie, ma tolte Arsenal e Manchester City le altre dovrebbero essere avversarie abbordabili.

    CALENDARIO NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE:

    • Napoli-Arsenal mercoledì 9 settembre ore 21
    • Villarreal-Napoli martedì 13 ottobre ore 21
    • Napoli-Bodo/Glimt martedì 20 ottobre ore 21
    • Porto-Napoli mercoledì 4 novembre ore 21
    • Manchester City-Napoli martedì 24 novembre ore 21
    • Napoli-Club Brugge martedì 8 dicembre ore 21
    • Sabah-Napoli mercoledì 20 gennaio ore 18:45
    • Napoli-Viking mercoledì 27 gennaio ore 21

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  • IL CALENDARIO DEL COMO IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    Debutto assoluto per il Como di Cesc Fabregas, che dopo la scorsa stagione vuole continuare a sorprendere anche in UEFA Champions League: suggestive le sfide contro Barcellona, ex squadra, da calciatore, proprio del tecnico del Como, PSG e Manchester United.

    CALENDARIO COMO CHAMPIONS LEAGUE:

    • Como-Lipsia giovedì 10 settembre ore 21
    • Feyenoord-Como mercoledì 14 ottobre ore 18:45
    • Como-Manchester United mercoledì 21 ottobre ore 18:45
    • Lens-Como mercoledì 4 novembre ore 21
    • Como-AEK martedì 24 novembre ore 21
    • Real Betis-Como mercoledì 9 dicembre ore 18:45
    • Como-PSG mercoledì 20 gennaio ore 21
    • Barcellona-Como mercoledì 27 gennaio ore 21
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  • COME VEDERE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN STREAMING SU NOW

    La UEFA Champions League 2026/27 è visibile su NOW: sì perché su NOW è possibile seguire in esclusiva streaming 185 delle 203 partite della competizione.

    Ma su NOW è possibile guardare in esclusiva streaming anche tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, anche tramite Diretta Gol.

    Per seguire la UEFA Champions League 2026/27 su NOW bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento, e c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a 19,99 euro al mese . NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.

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