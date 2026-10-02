Come sta Kean: gioca Francia-Italia? "È fresco": ipotesi esterno nel tridente con Pio e Sebastiano Esposito

Certo è che ci sono banchi di prova più semplici di una sfida contro la Francia per ribadire la bontà di quanto offerto contro la Turchia: la Nazionale italiana di Roberto Mancini, però, può tirar fuori degli aspetti positivi dalla partita di Nations League ben al di là di quello che sarà il risultato.
Uno dei temi della vigilia, visto che di questa stiamo parlando (in attesa del fischio iniziale), è stato quello legato alle condizioni di Moise Kean.
A parlarne è stato lo stesso CT Mancini che, a poche ore dalla partita contro la Francia, ha sottolineato l'importanza dell'attaccante del Como in una sfida di questo tipo.