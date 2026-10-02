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Antonio Torrisi

Come sta Kean: gioca Francia-Italia? "È fresco": ipotesi esterno nel tridente con Pio e Sebastiano Esposito

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

Il CT Mancini ha parlato dell'importanza dell'attaccante del Como per la sfida contro la formazione di Zidane.

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Certo è che ci sono banchi di prova più semplici di una sfida contro la Francia per ribadire la bontà di quanto offerto contro la Turchia: la Nazionale italiana di Roberto Mancini, però, può tirar fuori degli aspetti positivi dalla partita di Nations League ben al di là di quello che sarà il risultato.

Uno dei temi della vigilia, visto che di questa stiamo parlando (in attesa del fischio iniziale), è stato quello legato alle condizioni di Moise Kean.

A parlarne è stato lo stesso CT Mancini che, a poche ore dalla partita contro la Francia, ha sottolineato l'importanza dell'attaccante del Como in una sfida di questo tipo.

  • COME STA KEAN: GIOCA FRANCIA-ITALIA?

    Alla vigilia della partita contro la Francia, Mancini aveva precisato i motivi del riposo di Kean contro la Turchia.

    "Ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tanto tempo, sennò probabilmente avrebbe giocato anche l’ultima, è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, è un giocatore importante per noi, lo valutiamo domani perché ha un po’ di problemi che si porta da tempo".

    Al TG1, a poche ore dal fischio d'inizio dello Stade de France, ha poi aggiunto: "Se Kean sta bene, e lo vediamo stamattina, è probabile che giochi, sì. È fresco, è un giocatore che ci può dare profondità, velocità, e quindi può darci quel qualcosa che per questa partita può essere importante".

  • UN TRIDENTE "PESANTE" CONTRO LA FRANCIA?

    Le probabili formazioni di Francia-Italia, dunque, vedono Moise Kean titolare nel tridente: sempre esterno, comunque, e non centrale. Una via che ha già caratterizzato anche la sfida contro il Belgio, con risultati non troppo convincente.

    Oltretutto, Kean non sta benissimo, come sottolineato da Mancini, e schierarlo a destra potrebbe essere controproducente considerando anche l'intensità che bisogna mettere in campo e i compagni di reparto: Pio e Sebastiano Esposito, rispettivamente centravanti e ala sinistra.

    Ora: con Pio centrale a Kean e Sebastiano Esposito l'Italia chiederà parecchio movimento, soprattutto sfruttando i palloni che l'attaccante dell'Inter "pulirà" lottando contro i difensori francesi. Resta un tridente "pesante", questo va detto, ma se Kean sta bene, come ha precisato Mancini, il suo gioco in profondità potrebbe avere senso.

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