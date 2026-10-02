Come sta Kean: gioca Francia-Italia? "È fresco": ipotesi esterno nel tridente con Pio e Sebastiano Esposito

Alla vigilia della partita contro la Francia, Mancini aveva precisato i motivi del riposo di Kean contro la Turchia.

"Ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tanto tempo, sennò probabilmente avrebbe giocato anche l’ultima, è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, è un giocatore importante per noi, lo valutiamo domani perché ha un po’ di problemi che si porta da tempo".

Al TG1, a poche ore dal fischio d'inizio dello Stade de France, ha poi aggiunto: "Se Kean sta bene, e lo vediamo stamattina, è probabile che giochi, sì. È fresco, è un giocatore che ci può dare profondità, velocità, e quindi può darci quel qualcosa che per questa partita può essere importante".