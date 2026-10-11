Come ha giocato Gollini: tra parate su Nico Paz e uscite, il sostituto di Svilar salva la Roma a Como

A prima vista, potrebbe sembrare uno 0-0 deludente come tanti 0-0. Ma chi ha visto Como-Roma sa che l'anticipo di mezzogiorno e mezzo ha detto tutt'altro.
Il Como ci ha provato fino alla fine dopo la clamorosa espulsione di Malen, ma con poca incisività. E la Roma ha chiuso la propria porta. Soprattutto perché a sbarrarla è stato il suo portiere: Pierluigi Gollini. Il sostituto di Svilar.
L'ex atalantino, alla fine, è stato uno dei migliori in campo. Il più continuo della Roma, decisivo e sempre concentrato. E anche questo, alla luce di una certa ruggine, avrebbero potuto prevederlo in pochi.
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