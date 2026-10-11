Moviola Como-Roma: espulso Malen per fallo su Kaiki, quante giornate di squalifica rischia l'olandese

Malen è andato a rincorrere un pallone dopo averlo trascinato e perso. E così facendo ha colpito in maniera piuttosto dura Kaiki, facendolo stramazzare a terra.

Fabbri si è così diretto verso l'olandese, apparentemente solo per ammonirlo: a sorpresa, però, ha estratto il cartellino rosso diretto lasciando la Roma in 10 uomini. Il direttore di gara romagnolo non è stato richiamato al monitor dalla Sala VAR.

Veementi le proteste giallorosse, sia da parte dei calciatori sia di Gasperini. Ma in un secondo momento Malen ha accettato la decisione di Fabbri, portandosi mestamente verso gli spogliatoi.