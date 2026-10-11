Moviola Como-Roma: espulso Malen per fallo su Kaiki, quante giornate di squalifica rischia l'olandese

Donyell Malen espulso. Da quando è in Serie A, è la prima volta. E per la Roma è un problema grossissimo, enorme.
L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo tempo della partita contro il Como, sul risultato di 0-0: Malen ha commesso fallo su Kaiki, terzino dei padroni di casa, venendo espulso direttamente dall'arbitro Fabbri.
Cos'è successo al Sinigaglia? E a quante giornate di squalifica andrà ora incontro l'ex attaccante dell'Aston Villa?
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