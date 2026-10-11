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Malen espulso Como RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Como-Roma: espulso Malen per fallo su Kaiki, quante giornate di squalifica rischia l'olandese

Serie A
Roma
Como vs Roma
Como

La Roma ha perso Donyell Malen all'inizio del secondo tempo per un intervento molto duro su Kaiki: cos'è successo al Sinigaglia e quando tornerà l'ex Aston Villa.

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Donyell Malen espulso. Da quando è in Serie A, è la prima volta. E per la Roma è un problema grossissimo, enorme.

L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo tempo della partita contro il Como, sul risultato di 0-0: Malen ha commesso fallo su Kaiki, terzino dei padroni di casa, venendo espulso direttamente dall'arbitro Fabbri.

Cos'è successo al Sinigaglia? E a quante giornate di squalifica andrà ora incontro l'ex attaccante dell'Aston Villa?


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  • L'EPISODIO

    Malen è andato a rincorrere un pallone dopo averlo trascinato e perso. E così facendo ha colpito in maniera piuttosto dura Kaiki, facendolo stramazzare a terra.

    Fabbri si è così diretto verso l'olandese, apparentemente solo per ammonirlo: a sorpresa, però, ha estratto il cartellino rosso diretto lasciando la Roma in 10 uomini. Il direttore di gara romagnolo non è stato richiamato al monitor dalla Sala VAR.

    Veementi le proteste giallorosse, sia da parte dei calciatori sia di Gasperini. Ma in un secondo momento Malen ha accettato la decisione di Fabbri, portandosi mestamente verso gli spogliatoi.

  • DECISIONE GIUSTA?

    Ma alla fine l'espulsione comminata da Fabbri a Malen può essere considerata giusta?

    Il piede dell'ex giocatore di Borussia Dortmund è a martello, diretto verso la gamba di Kaiki. Il romanista sfiora anche il pallone, ma prende l'avversario.

    In sostanza sì, la decisione di Fabbri di cacciare Malen e quella del VAR di non richiamare l'arbitro al monitor possono essere considerate corrette nonostante le proteste della Roma.

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  • QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA RISCHIA MALEN

    Malen dovrebbe ora essere squalificato solamente per una partita, da scontare naturalmente in campionato: dunque non due o più, in quanto non c'è comportamento violento o antisportivo ma un semplice contrasto irregolare, seppur duro.

    Il bomber della Roma sarà così in campo contro il Real Madrid mercoledì sera, in Champions League. Ma salterà la prossima gara di campionato, in programma all'Olimpico contro il Genoa il prossimo weekend.

    Malen tornerà, per quanto riguarda la Serie A, nel fine settimana successivo in un altro big match: quello in casa del Napoli di sabato 24 ottobre.

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