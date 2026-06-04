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Lussemburgo ItaliaGetty
Stefano Silvestri

Come giocherà l'Italia contro la Grecia: modulo e titolari, la probabile formazione per la seconda amichevole

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Dopo aver battuto di misura il Lussemburgo grazie a Pio Esposito, l'Italia torna in campo in Grecia per chiudere la stagione: le scelte di formazione di Baldini.

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La prima delle due amichevoli della giovane Italia è andata in archivio: l'ha decisa Pio Esposito, che con un colpo di testa vincente all'inizio della ripresa ha spezzato in due la resistenza del Lussemburgo.

Alle porte c'è ora il secondo e ultimo test di giugno per la squadra di Silvio Baldini: quello che vedrà gli azzurri scendere in campo in casa della Grecia, a Creta, domenica sera con calcio d'inizio alle 21.

Come giocherà l'Italia? Chi indosserà la maglia azzurra dal primo minuto contro i greci? Le scelte di Baldini per la seconda amichevole del proprio mandato.

  • IL PORTIERE

    "Gigio unico capitano", recitava lo striscione appeso nello spicchio di tifosi presenti in Lussemburgo. E proprio da Gigio Donnarumma si ripartirà anche in Grecia.

    Il portiere del Manchester City, che non ha negato a Baldini la propria disponibilità nonostante la faticosissima stagione con il club, sarà a meno di sorprese titolare anche a Creta.

    Rinviato dunque il debutto di Giovanni Daffara e Lorenzo Palmisani, gli altri portieri convocati da Baldini in vista delle due amichevoli.

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  • LA DIFESA

    Marco Palestra, al centro di diverse voci di mercato, non ha giocato in Lussemburgo. Ma il motivo è legato a un guaio muscolare rimediato dall'esterno dell'Atalanta, che non sfiderà neppure la Grecia e ha già lasciato il gruppo.

    A destra dovrebbe così toccare a Niccolò Fortini, pronto a prendere il posto di Favasuli in un turnover naturale considerati gli impegni ravvicinati. A sinistra si tiene invece pronto l'atalantino Honest Ahanor, con Bartesaghi inizialmente in panchina.

    In mezzo alla retroguardia potrebbe essere confermato Pietro Comuzzo per non perdere completamente esperienza. Al suo fianco uno tra Filippo Mane, Fabio Chiarodia e Luca Reggiani.

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  • Lipani Italy Under 21Getty Images

    IL CENTROCAMPO

    Non dovrebbe cambiare particolarmente il centrocampo: nuovamente pronti a giocare dall'inizio Niccolò Pisilli, Luca Lipani e Cher Ndour, ovvero i tre che sono partiti dall'inizio in Lussemburgo.

    Baldini deciderà in ogni caso il trio migliore da schierare in mezzo al campo. Pronto soprattutto il veneziano Matteo Dagasso a prendere il posto di uno dei tre.

  • L'ATTACCO

    Pio Esposito dovrebbe guidare l'Italia anche in Grecia. Proprio lui ha bagnato nel migliore dei modi, con l'incornata della vittoria, il debutto di Baldini da commissario tecnico della Nazionale maggiore.

    Pronto comunque Francesco Camarda, reduce da una stagione di apprendistato al Lecce in attesa di capire il proprio futuro: il gioiellino uscito dalle giovanili rossonere rimane comunque in seconda fila rispetto ad Esposito.

    E sugli esterni? Un altro talentino come Samuele Inacio si prenota per giocare a sinistra al posto di Koleosho, mentre uno tra Seydou Fini e Jeff Ekhator prenderà il posto di Cherubini, che come Palestra è tornato a casa per infortunio.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    Questa è la probabile formazione dell'Italia in vista dell'amichevole contro la Grecia:

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Inacio. Ct. Baldini

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA CONTRO LA GRECIA

    Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

    Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

    Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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