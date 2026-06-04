Come giocherà l'Italia contro la Grecia: modulo e titolari, la probabile formazione per la seconda amichevole

Marco Palestra, al centro di diverse voci di mercato, non ha giocato in Lussemburgo. Ma il motivo è legato a un guaio muscolare rimediato dall'esterno dell'Atalanta, che non sfiderà neppure la Grecia e ha già lasciato il gruppo.

A destra dovrebbe così toccare a Niccolò Fortini, pronto a prendere il posto di Favasuli in un turnover naturale considerati gli impegni ravvicinati. A sinistra si tiene invece pronto l'atalantino Honest Ahanor, con Bartesaghi inizialmente in panchina.

In mezzo alla retroguardia potrebbe essere confermato Pietro Comuzzo per non perdere completamente esperienza. Al suo fianco uno tra Filippo Mane, Fabio Chiarodia e Luca Reggiani.