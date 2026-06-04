Come giocherà l'Italia contro la Grecia: modulo e titolari, la probabile formazione per la seconda amichevole

La prima delle due amichevoli della giovane Italia è andata in archivio: l'ha decisa Pio Esposito, che con un colpo di testa vincente all'inizio della ripresa ha spezzato in due la resistenza del Lussemburgo.
Alle porte c'è ora il secondo e ultimo test di giugno per la squadra di Silvio Baldini: quello che vedrà gli azzurri scendere in campo in casa della Grecia, a Creta, domenica sera con calcio d'inizio alle 21.
Come giocherà l'Italia? Chi indosserà la maglia azzurra dal primo minuto contro i greci? Le scelte di Baldini per la seconda amichevole del proprio mandato.