Come giocherebbe l'Italia con Guardiola: modulo, convocati e possibili titolari dell'allenatore catalano

Pep Guardiola è davvero il sogno dell'Italia. Italia intesa come nazione, Italia intesa come FIGC, Italia intesa come Paolo Maldini e Leonardo, anche se quest'ultimo è italiano solo d'adozione.
I due nuovi dirigenti azzurri si sono recati a Barcellona nel fine settimana per provare a convincere l'ex allenatore del Manchester City a diventare il nuovo commissario tecnico azzurro. Missione difficile, difficilissima, forse impossibile. Ma intanto, nel calcio come nella vita, mai avere il rimpianto di non averci provato.
C'è chi storce il naso di fronte alla compatibilità di Guardiola con il mondo azzurro, diversissimo dai lussi a cui il catalano è sempre stato abituato (City, e prima ancora Barcellona e Bayern). C'è chi, al contrario, già immagina come sarà la sua Italia.
Già, come sarà? Come potrebbe giocare l'Italia di Guardiola? Il modulo, i convocati e i possibili titolari dell'allenatore catalano.
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