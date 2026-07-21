Come giocherebbe l'Italia con Guardiola: modulo, convocati e possibili titolari dell'allenatore catalano

Gigio Donnarumma sarà il pilastro fondante della nuova Italia in ogni caso, naturalmente: lo sarà con Guardiola, con Mancini, con Pirlo, con chiunque prenderà il posto di Gattuso in plancia di comando. Pep lo conosce bene, lo ha appena allenato al City.

Di Lorenzo spera di riprendersi dopo l'infortunio, dunque di riprendersi la fascia destra della difesa. Sulla corsia opposta è intoccabile Dimarco, ma può avere una possibilità anche Ruggeri, così come Bartesaghi. In mezzo sono in parecchi, con Bastoni e Calafiori in prima fila.

Locatelli, come detto, sarebbe il Rodri di Guardiola. Ma in generale sarà il regista della nuova Italia, anche perché le alternative scarseggiano: Rovella arriva da una stagione piena di guai fisici, Ricci ha giocato pochissimo da titolare al Milan.

In un possibile 4-1-4-1 o 4-3-3 sarebbero ancora Barella e Tonali le due mezzali. Con la possibilità di un passaggio al 4-2-3-1 e di un Kean alla Alvarez, dunque a ridosso di Retegui o Pio Esposito: questo sì sarebbe un modo per continuare a far giocare assieme due attaccanti. Non mancano neppure gli esterni, da Politano a Zaccagni. Senza scordare il già citato Chiesa.

Cambierebbe poco rispetto a Gattuso? Sì, perché questo passa il convento. A meno che Guardiola, o chi per lui, decida di dar già fiducia a uno dei ragazzi che a giugno si sono messi in mostra con Baldini: da Koleosho a Favasuli, passando per Chiarodia e Lipani.