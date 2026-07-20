Guardiola ct dell'Italia: perché si può sognare e perché la missione di Maldini e Leonardo resta complicata

Pep Guardiola nuovo commissario tecnico dell'Italia: ma ci pensate? E se dipendesse unicamente da Paolo Maldini e Leonardo, il grande sogno si sarebbe già trasformato in realtà.
I due nuovi dirigenti azzurri, come rivelato da Sky Sport, si sono recati a Barcellona questo weekend. Lì vive proprio Guardiola, che da qualche settimana è ufficialmente senza squadra dopo aver dato l'addio al Manchester City con un anno d'anticipo sulla scadenza del proprio contratto.
Maldini e Leonardo, di fatto, hanno offerto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale a Guardiola. Indugi rotti, dunque: lo spagnolo è diventato a tutti gli effetti un obiettivo concreto della FIGC per la sostituzione di Rino Gattuso.
Già, ma si può fare? Perché Guardiola ct dell'Italia può non essere solo un sogno e perché la missione catalana di Maldini e Leonardo rimane comunque molto complicata da portare a termine.
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