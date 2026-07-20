Guardiola ct dell'Italia: perché si può sognare e perché la missione di Maldini e Leonardo resta complicata

Desiderio di un anno sabbatico a parte, Guardiola dovrà valutare i rischi che un simile lavoro comporterebbe alla propria carriera e al proprio prestigio. Rischi che ci sono, inutile far finta di nulla. E sono pure alti. Del resto si parla di una Nazionale che per tre volte di fila non si è qualificata alla fase finale di un Mondiale.

Insomma: accetterebbe, Pep, di passare dal mondo dorato del Manchester City a quello disastrato del calcio italiano? Di ridurre le proprie ambizioni, convivendo per la prima volta nella propria carriera con una situazione che non gli permetterebbe di godere di risorse praticamente illimitate, com'era accaduto pure al Barcellona e al Bayern?

Pep incontrerebbe gli stessi problemi con cui ha dovuto fare i conti Gattuso, così come Spalletti e Mancini prima di lui. E con cui dovrà fare i conti il prossimo ct, a prescindere da chi sarà. Ovvero la drammatica e cronica assenza di italiani di talento purissimo, escludendo quel Donnarumma che lo spagnolo ben conosce avendolo già allenato a Manchester.

Sì, sarebbe una sfida. Ma sarebbe una sfida rischiosissima. Con l'obiettivo di portare l'Italia agli Europei e soprattutto ai prossimi Mondiali, roba che non accade ormai da 16 anni, ma in mezzo a tutta una serie di rischi da calcolare. Intanto, però, Maldini e Leonardo hanno deciso di provarci. E di far sognare.