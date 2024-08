L'arrivo dei due esterni alza la qualità offensiva dei bianconeri. E aumenta in maniera sensibile le alternative nell'undici titolare.

Nico & Chico. Prima uno, dopo l'altro. Come una premiata ditta. Nello spazio di un pomeriggio, la Juventus ha sistemato gli esterni: ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'arrivo a Torino di Nico Gonzalez, quindi quello con il Porto per Francisco Conceição.

Due spunte sulle caselline degli obiettivi raggiunti. Due elementi di qualità in più nella rosa bianconera. In poche ore, in pratica, la Juve ha chiuso il proprio mercato degli esterni: niente Adeyemi, niente Sancho, niente Galeno. Il tutto in attesa di Teun Koopmeiners, la ciliegina sulla torta, destinato ad arrivare entro la chiusura del 30 agosto.

E così ecco che di botto può cambiare in maniera radicale, la nuova Juve di Thiago Motta, rispetto a un precampionato zoppicante e all'esordio show contro il Como. Specialmente dal centrocampo in su, le zolle più bisognose di un restyling dal mercato.