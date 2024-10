Come giocherà la Fiorentina senza Gudmundsson: da Beltran a Colpani, le alternative di Palladino

L'infortunio dell'islandese obbliga i viola a ripensare il proprio undici titolare. Già a partire dal posticipo di domenica contro la Roma.

I timori si sono puntualmente avverati: l'infortunio rimediato da Albert Gudmundsson a Lecce, macchia piuttosto pesante sul 6-0 inflitto dalla Fiorentina ai giallorossi domenica, è serio.

"Lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra": questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante islandese, come comunicato dalla Fiorentina in un temuto bollettino.

Ciò significa che i viola dovranno fare a meno della loro stella per un periodo di tempo abbastanza lungo: le stime parlano di un mese, un mese e mezzo. Gudmundsson tornerà dunque in campo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. E Raffaele Palladino dovrà rimescolare le carte in una squadra che stava finalmente cominciando a ingranare. Già a partire dalle sfide contro San Gallo e Roma, in programma rispettivamente giovedì e domenica.

Come lo farà? Come ridisegnerà la Fiorentina senza Gudmundsson? Tutti gli scenari dopo lo stop dell'ex genoano.