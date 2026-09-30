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Stefano Silvestri

Come gioca la nuova Francia di Zidane, avversaria dell'Italia: il modulo, i titolari e chi è il sostituto di Mbappé

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

I Blues hanno cambiato commissario tecnico, affidandosi all'ex allenatore del Real Madrid al posto di Deschamps. E hanno cominciato la Nations League con due vittorie su due.

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Due vittorie su due. Due 1-0 fila. E sei punti conquistati su sei, con tanto di primo posto nel girone. Così la Francia ha iniziato la propria avventura in Nations League, facendo valere il proprio favoritismo.

Così, soprattutto, i Blues si sono lasciati alle spalle 14 anni di uno stesso progetto, iniziandone uno nuovo: in panchina da dopo i Mondiali siede Zinedine Zidane, scelto per sostituire l'ex compagno alla Juventus Didier Deschamps e partito con il piede giusto con il doppio 1-0 a Turchia e Belgio.

Zidane, ora, ha di fronte a sé una partita per nulla banale: quella contro l'Italia. Il paese dove è diventato immenso da calciatore, quando la Juve lo prelevò dal Bordeaux nel 1996. Sarà la sua prima casalinga dopo le due trasferte iniziali.

Come gioca la nuova Francia di Zidane? Cosa aspettarsi dai Bleus e chi sarà il sostituto di Kylian Mbappé, infortunatosi in Turchia e assente nel match contro l'Italia.


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  • IL MODULO

    Zidane ha proseguito sulla strada di Deschamps per quanto riguarda il modulo utilizzato. Ma su questo, evidentemente, c'erano pochi dubbi.

    La continuità non è totale, però. Nel senso che l'ex trequartista è ripartito sì dalla difesa a quattro, com'era lecito attendersi, ma ha preferito puntare su un centrocampista in più e un attaccante in meno nelle prime due partite.

    Se Deschamps ha provato a sfruttare l'enorme potenziale a disposizione schierando la Francia con il 4-2-3-1 anche al Mondiale, Zidane ha preferito puntare sul 4-3-3. Anche se due delle mezzali utilizzate dall'inizio, ovvero Akliouche in Belgio e Cherki in Turchia, hanno caratteristiche più offensive rispetto ad altri compagni.

    Il sistema tattico verrà confermato anche contro l'Italia. Roberto Mancini si troverà dunque a fronteggiare un modulo speculare rispetto a quello che lui stesso ha usato nelle sue prime due partite.

  • Andy Diouf France ZidaneGetty Images

    I VOLTI NUOVI

    Tanti i volti nuovi chiamati da Zidane per la prima volta. Su tutti Andy Diouf, jolly dell'Inter, che sarebbe una mezzala ma contro il Belgio ha giocato addirittura nella posizione di terzino sinistro.

    In campo a Bruxelles per tutti i 90 minuti, il nerazzurro ha offerto una prestazione convincente anche nell'ennesimo ruolo non suo. Dopo la partita ha spiegato che "anche all'Inter gioco in una posizione che non è necessariamente la mia naturale, ma la cosa più importante è essere in campo e aiutare la squadra. Mi diverto di più quando gioco nel mio ruolo, ma mi sto divertendo anche così".

    Dalla Serie A arriva anche Lucas Da Cunha, che fino a pochi anni fa giocava in B col Como e oggi è il capitano e uno dei pilastri della squadra di Fabregas anche in Champions League. Zidane non ha potuto ignorarne le prestazioni e in Belgio lo ha mandato in campo. Con l'Italia, però, il mancino partirà dalla panchina.

    Chiamato per la prima volta anche Esteban Lepaul, capocannoniere della scorsa Ligue 1 con la maglia del Rennes ma escluso dai Mondiali. In rosa anche il giovane Guillaume Restes, giovane portiere del Tolosa, che nei primi 180 minuti ha sempre guardato giocare Maignan, e Jeremy Jacquet del Liverpool.

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  • IL SOSTITUTO DI MBAPPÉ

    Chi contro l'Italia certamente non ci sarà, come già accennato, è Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid si è fatto male a un ginocchio all'esordio in Turchia e ha già lasciato il ritiro della propria Nazionale.

    "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid - ha comunicato il club spagnolo il giorno successivo - al nostro giocatore Kylian Mbappé è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".

    Mbappé salterà le ultime partite di Nations League, tornerà in campo con la maglia del Real e intanto Zidane deve pensare a come schierare la Francia senza di lui.

    Scontata la presenza di Ousmane Dembélé nel ruolo della punta centrale del tridente, così come quella di Michael Olise a destra. La corsa all'ultima maglia rischia di diventare un ballottaggio: Desiré Doué se la gioca con l'ex compagno Bradley Barcola, oggi al Liverpool.

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  • Michael Olise Francegetty

    LA PROBABILE FRANCIA CONTRO L'ITALIA

    Zidane schiererà un 4-3-3 anche contro l'Italia: lo avrebbe fatto anche se Mbappé fosse stato a disposizione, lo farà a maggior ragione senza la propria stella più lucente.

    Così dovrebbe dunque schierarsi la sua Francia venerdì sera a Saint-Denis, nel terzo dei quattro impegni di Nations League di fine settembre e inizio ottobre:

    FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf (Truffert); Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (Barcola). Ct. Zidane

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