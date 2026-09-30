Come gioca la nuova Francia di Zidane, avversaria dell'Italia: il modulo, i titolari e chi è il sostituto di Mbappé

Tanti i volti nuovi chiamati da Zidane per la prima volta. Su tutti Andy Diouf, jolly dell'Inter, che sarebbe una mezzala ma contro il Belgio ha giocato addirittura nella posizione di terzino sinistro.

In campo a Bruxelles per tutti i 90 minuti, il nerazzurro ha offerto una prestazione convincente anche nell'ennesimo ruolo non suo. Dopo la partita ha spiegato che "anche all'Inter gioco in una posizione che non è necessariamente la mia naturale, ma la cosa più importante è essere in campo e aiutare la squadra. Mi diverto di più quando gioco nel mio ruolo, ma mi sto divertendo anche così".

Dalla Serie A arriva anche Lucas Da Cunha, che fino a pochi anni fa giocava in B col Como e oggi è il capitano e uno dei pilastri della squadra di Fabregas anche in Champions League. Zidane non ha potuto ignorarne le prestazioni e in Belgio lo ha mandato in campo. Con l'Italia, però, il mancino partirà dalla panchina.

Chiamato per la prima volta anche Esteban Lepaul, capocannoniere della scorsa Ligue 1 con la maglia del Rennes ma escluso dai Mondiali. In rosa anche il giovane Guillaume Restes, giovane portiere del Tolosa, che nei primi 180 minuti ha sempre guardato giocare Maignan, e Jeremy Jacquet del Liverpool.