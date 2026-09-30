Come gioca la nuova Francia di Zidane, avversaria dell'Italia: il modulo, i titolari e chi è il sostituto di Mbappé

Due vittorie su due. Due 1-0 fila. E sei punti conquistati su sei, con tanto di primo posto nel girone. Così la Francia ha iniziato la propria avventura in Nations League, facendo valere il proprio favoritismo.
Così, soprattutto, i Blues si sono lasciati alle spalle 14 anni di uno stesso progetto, iniziandone uno nuovo: in panchina da dopo i Mondiali siede Zinedine Zidane, scelto per sostituire l'ex compagno alla Juventus Didier Deschamps e partito con il piede giusto con il doppio 1-0 a Turchia e Belgio.
Zidane, ora, ha di fronte a sé una partita per nulla banale: quella contro l'Italia. Il paese dove è diventato immenso da calciatore, quando la Juve lo prelevò dal Bordeaux nel 1996. Sarà la sua prima casalinga dopo le due trasferte iniziali.
Come gioca la nuova Francia di Zidane? Cosa aspettarsi dai Bleus e chi sarà il sostituto di Kylian Mbappé, infortunatosi in Turchia e assente nel match contro l'Italia.
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