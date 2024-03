Come gioca il Liverpool: formazione, migliori giocatori, allenatore e posizione in classifica

Ostacolo Liverpool per l'Atalanta ai quarti di Europa League: tutto quello che c'è da sapere sui 'Reds' di Klopp.

L'urna di Nyon ha riservato un avversario durissimo all'Atalanta, forse il peggiore dell'intero lotto: i ragazzi di Gasperini se la vedranno col Liverpool di Klopp ai quarti di finale di Europa League.

Andata prevista per giovedì 11 aprile ad 'Anfield', mentre il ritorno andrà in scena al 'Gewiss Stadium' di Bergamo una settimana esatta più tardi.

Scamacca e compagni dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare ad avere qualche possibilità di passaggio del turno, al cospetto di una squadra che sta facendo benissimo sia in Europa che in Premier League, reduce peraltro dalla vittoria della Carabao Cup.