Come giocherà il Genoa di Vieira: dal 4-2-3-1 alla conferma della difesa a tre, il modulo e la gestione di Balotelli

Scelto per prendere il posto di Alberto Gilardino, il francese ha il compito di tenere il Genoa fuori dalla zona calda: ma con quale assetto tattico?

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa. E arriva in una situazione piuttosto singolare, se è vero che il Grifone ha atteso quasi gli ultimi giorni della sosta per le nazionali per esonerare Alberto Gilardino e affidarsi all'ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter.

Vieira, che nella scorsa stagione ha allenato lo Strasburgo in Ligue 1 andandosene in estate nonostante un contratto valido per un altro biennio, troverà una situazione sempre complicatissima. Sia a livello di classifica, che vede il Genoa stazionare appena un punto sopra la zona retrocessione, che a livello di infortuni.

Ma come giocherà il nuovo Genoa di Vieira? Si andrà verso la conferma del 3-5-2 di Gilardino oppure il francese porterà delle novità a livello tattico?