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Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Come Deniz Undav è diventato il bomber più letale della Germania: ora sfida Messi, Mbappé e Haaland

Coppa del Mondo
Germania
Analysis
D. Undav
VfB Stoccarda
Brighton & Hove Albion
Storie
Ecuador vs Germania

Il 29enne attaccante dello Stoccarda, rinato in patria dopo le difficoltà a Brighton, ha segnato tre volte in due partite da subentrato. E ora in tanti vorrebbero vederlo titolare contro l'Ecuador.

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A Toronto mancavano ancora più di 30 minuti alla fine, ma i tifosi tedeschi avevano già visto abbastanza. Con la loro squadra sotto 1-0 e in difficoltà contro la difesa ivoriana, hanno iniziato a invocare Deniz Undav. Al 60' Julian Nagelsmann li ha accontentati inserendo lui, Amiri e Leweling. Dopo appena otto minuti, ha Amiri crossato da destra e Undav ha insaccato al volo.

Undav ha colpito ancora nel recupero, regalando i tre punti alla Germania. Questa volta ha controllato con un tocco superbo un passaggio precisissimo in area di Nmecha, per poi segnare con la sua tipica conclusione. È il terzo goal in due partite da subentrato ai Mondiali: il suo nome è risuonato di nuovo in tutto lo stadio dopo il fischio finale.

A 29 anni, l’attaccante basso e tarchiato – da ragazzo scartato dal Werder Brema si è ritrovato paragonato a Gerd Müller da Lothar Matthäus. Come? Nemmeno lui sapeva rispondere: "Non ne ho idea, davvero. Mi trovo semplicemente nel posto giusto al momento giusto".

Non è sempre stato così fortunato, però.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Troppo presto?

    Scartato dal Werder perché troppo basso, da adolescente Undav lavorava fabbrica e giocava tra la terza e la quarta serie tedesche. Arrivato con ritardo nel calcio professionistico belga, lì ha trovato la propria strada.

    Nel 2022 il passaggio al Brighton, peròl, sembrava un salto troppo grande dopo una sola stagione da 26 goal in 39 partite con l’Union Saint-Gilloise.

    All’Amex si diceva che fosse il miglior finalizzatore della rosa, che comprendeva anche Danny Welbeck, Leandro Trossard ed Evan Ferguson. Popolarissimo nello spogliatoio, in Premier non riusciva a confermare in partita quanto mostrava in allenamento.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    "Credo in Deniz"

    Il 19 marzo 2023, nei quarti di finale di FA Cup contro il Grimsby Town, Undav ha segnato il suo terzo goal con il Brighton, ma per molti non è un caso che tutte le reti siano arrivate contro squadre di categorie inferiori. Il tedesco sembra giocare uno o due livelli sopra le sue reali capacità.

    All'esordio da titolare contro il Bournemouth, il 4 febbraio 2023, ha fallito tre occasioni in 15 minuti. Nonostante ciò, l'allora tecnico Roberto De Zerbi era convinto del suo talento.

    "Ho molta fiducia in lui - dichiarò l’italiano dopo la goleada per 5-0 contro il Grimsby - Credo in Deniz. Ha grandi qualità e mi aspetto di più da lui".

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  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il grande “rimpianto” del Brighton

    La fiducia di De Zerbi in Undav ha dato frutti: l’attaccante tedesco ha segnato cinque volte nelle ultime otto partite del Brighton, inclusa la rete nella vittoria per 3-0 sull’Arsenal all’Emirates. Dall’esterno sembrava l’inizio di un nuovo capitolo, e Undav lo percepiva allo stesso modo.

    "Ho capito cosa conta davvero nel calcio - ha dichiarato nelle ultime settimane al Brighton con De Zerbi - Bisogna lavorare per la squadra, anche con inserimenti che possono sembrare superflui. Mi ci sono voluti tre o quattro mesi, poi sono diventato più efficace e utile".

    Nonostante ciò, a sorpresa, l’estate successiva Undav è stato ceduto in prestito allo Stoccarda. L’arrivo di João Pedro avrebbe comunque ridotto il suo spazio, e così, con un po’ di rammarico, De Zerbi lo ha lasciato andare.

    "L’anno scorso Deniz è stato fondamentale per noi - ha ammesso l’italiano - ma si merita questa possibilità di giocare". E Undav ne ha approfittato al massimo.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    La rinascita a Stoccarda

    Al termine della stagione 2023/24, lo Stoccarda ha mandato un record di cinque giocatori nella nazionale tedesca per gli Europei. Tra questi c’era Undav.

    In coppia con Serhou Guirassy, Deniz ha segnato 18 goal e fornito nove assist, contribuendo alla qualificazione dello Stoccarda in Champions League dopo 14 anni e al secondo posto in Bundesliga, il miglior risultato dal 2007.

    Nell’agosto 2024, nonostante le avances del successore di De Zerbi, Fabian Hurzeler, che voleva riportarlo al Brighton, Undav ha scelto di restare alla MHPArena.

    Il costo di 32,6 milioni di euro è stato un record per lo Stoccarda, ma il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth era convinto che sarebbe stato un investimento azzeccato. E così è stato.

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Di nuovo nella Germania

    Nonostante piccoli problemi fisici nella sua prima stagione da titolare e all’inizio della scorsa, Undav è tornato in nazionale a marzo, dopo aver saltato le qualificazioni mondiali, grazie alla sua ottima forma con lo Stoccarda.

    Nel 2025-26 ha segnato 25 goal e fornito 14 assist in tutte le competizioni con la squadra di Sebastian Hoeness; solo il trio d’attacco del Bayern Monaco (Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz) ha contribuito a più reti di lui. I suoi gol hanno permesso allo Stoccarda di tornare in Champions League e di raggiungere la seconda finale consecutiva di DFB-Pokal.

    All’esordio internazionale ha subito lasciato il segno: subentrato, ha segnato all’88’ nella vittoria amichevole col Ghana. Ha poi realizzato altre due reti nella gara di preparazione ai Mondiali contro la Finlandia, convincendo molti a chiederne l’inserimento da titolare all’esordio mondiale contro Curaçao.

    Nagelsmann ha resistito, convinto che l’attaccante fosse più utile a partita in corso, quando gli avversari sono stanchi e concedono spazi.

    Lo aveva detto prima e dopo il match col Ghana, usando parole maldestre e leggermente irrispettose, per cui si è scusato. Ora, però, è quasi impossibile tener fuori dall’undici titolare l’attaccante più in forma della Germania.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deve partire titolare?

    Undav ha segnato tre goal ai Mondiali (più nove in undici presenze internazionali) e fornito un paio di assist in soli 56 minuti. Le sue prestazioni lo indicano come finalizzatore più istintivo della Germania e come punto di riferimento per un attacco ricco di talenti.

    Nagelsmann deve ora decidere se schierarlo titolare contro l’Ecuador al posto di Havertz o di un altro big, o se tenerlo come super sostituto.

    "Ne parleremo con Deniz - ha detto il ct - Si può dire: perché fermare il suo ritmo? È entrato due volte e ha segnato. Oppure: che grande prestazione, può giocare anche da titolare”.

    Per Nagelsmann non è un problema spiacevole, mentre per Undav è una situazione meravigliosamente surreale. Poco più di tre anni fa, con il Brighton in Premier League, non riusciva nemmeno a centrare la porta di un fienile; ora non smette di segnare con la Germania ai Mondiali.

    "Me la sto godendo - ammette l’improbabile candidato alla Scarpa d’Oro - Mi sto semplicemente godendo ogni momento. Ho superato tanti ostacoli e questo mi ha reso l’uomo che sono oggi". Un percorso che lo ha portato a essere il nome sulla bocca di ogni tifoso tedesco ai Mondiali.

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