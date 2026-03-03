Come cambia la Juventus con il ritorno di Vlahovic: da David e Openda, le gerarchie per il presente e il futuro

Dopo l'infortunio di Vlahovic, Spalletti nelle prime uscite aveva alternato David e Openda prima poi di prendere una strada definitiva e dare continuità al canadese.

L'ex Lille ha vissuto un periodo positivo tra gennaio e inizio febbraio con 4 goal e 2 assist prima poi di spegnersi nelle ultime gare e tornare nel mirino delle critiche.

Il rischio per David è che le chance per partire titolare non saranno più molte; il rientro di Vlahovic è imminente e appena il serbo dimostrerà di essere di nuovo in una buona condizione fisica, è destinato a riprendersi il posto al centro dell'attacco.