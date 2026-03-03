Goal.com
Andrea Ajello

Come cambia la Juventus con il ritorno di Vlahovic: da David e Openda, le gerarchie per il presente e il futuro

La Juventus è pronta a riabbracciare Vlahovic e viceversa: il rientro del serbo modificherà le scelte in attacco di Spalletti.

La Juventus inizia una nuova fase della sua stagione, senza gli impegni delle coppe e con un calendario che si fa più morbido rispetto alle ultime settimane. Ma anche perché Luciano Spalletti presto ritroverà Dusan Vlahovic.

Un rientro che sposta e che può avere un impatto sul finale di campionato dei bianconeri, in piena lotta per la qualificazione in Champions League.

Il centravanti serbo è fuori da fine novembre per l'infortunio muscolare che lo ha costretto prima all'operazione e poi a un lungo stop. Assenza che è pesata nella Juventus. Ma come cambierà la squadra di Spalletti con Vlahovic?

  • VLAHOVIC CON SPALLETTI PRIMA DELL'INFORTUNIO

    L'ex commissario tecnico ha avuto comunque un po' di tempo per sfruttare Vlahovic; appena è arrivato a Torino infatti, nelle prime gare, Spalletti aveva puntato sul serbo.

    Cinque partite su cinque da titolare per Vlahovic con l'attuale allenatore bianconero, un solo goal ma prestazioni di alto livello che avevano portato Spalletti ad elogiare il suo numero nove. 

  • DAVID PERDE IL POSTO CON IL RITORNO DI VLAHOVIC?

    Dopo l'infortunio di Vlahovic, Spalletti nelle prime uscite aveva alternato David e Openda prima poi di prendere una strada definitiva e dare continuità al canadese. 

    L'ex Lille ha vissuto un periodo positivo tra gennaio e inizio febbraio con 4 goal e 2 assist prima poi di spegnersi nelle ultime gare e tornare nel mirino delle critiche.

    Il rischio per David è che le chance per partire titolare non saranno più molte; il rientro di Vlahovic è imminente e appena il serbo dimostrerà di essere di nuovo in una buona condizione fisica, è destinato a riprendersi il posto al centro dell'attacco. 

  • DAVID E VLAHOVIC INSIEME?

    La Juve tornerà ad avere tre centravanti per un solo posto; difficile infatti immaginare la coesistenza di David e Vlahovic insieme, almeno dal primo minuto. Con le tante opzioni sugli esterni (Yildiz, Boga, Conceicao, Zhegrova), Spalletti proseguirà sulla stessa linea di adesso, ovvero con un solo 9centrale e due attaccanti laterali.

  • OPENDA SEMPRE PIÙ AI MARGINI

    Diventa sempre più complicata la situazione di Openda, che nonostante l'assenza prolungata di Vlahovic non è riuscito a ritagliarsi spazio. Una sola volta titolare in campionato nel 2026 e in generale pochissimi minuti anche da subentrante. 

    Per caratteristiche il belga non convince Spalletti e con anche Vlahovic che tornerà a disposizione chiaramente l'ex Lipsia finirà ancora di più ai margini della squadra, considerando anche il solo impegno del campionato da qui al termine della stagione. Lo scenario concreto è che Openda possa rimanere in panchina senza neanche entrare a gara in corso una volta che Vlahovic si sarà rimesso al 100%.

  • CAMBIA ANCHE IL FUTURO DI DAVID E OPENDA?

    Vlahovic è un tema che non riguarda solo il campo ma anche l'extra e il mercato bianconero; si sono aperte le porte per un possibile rinnovo del serbo (in scadenza a giugno). La permanenza di Vlahovic avrebbe un impatto anche sul futuro di David e Openda.

    Se quest'ultimo sembra a prescindere essere destinato a lasciare la Juve già in estate, o quanto meno il club bianconero lavorerà in questa direzione, l'eventuale rinnovo di Vlahovic potrebbe avere conseguenze dirette su David. 

    Non è da scartare infatti che con la certezza di avere ancora Vlahovic in squadra la prossima stagione, a quel punto la Juve decida comunque di aggiungere un attaccante in rosa. Se così fosse, anche David diventerebbe probabilmente di "troppo". 

