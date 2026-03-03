Come cambia la Juventus con il ritorno di Vlahovic: da David e Openda, le gerarchie per il presente e il futuro

La Juventus inizia una nuova fase della sua stagione, senza gli impegni delle coppe e con un calendario che si fa più morbido rispetto alle ultime settimane. Ma anche perché Luciano Spalletti presto ritroverà Dusan Vlahovic.
Un rientro che sposta e che può avere un impatto sul finale di campionato dei bianconeri, in piena lotta per la qualificazione in Champions League.
Il centravanti serbo è fuori da fine novembre per l'infortunio muscolare che lo ha costretto prima all'operazione e poi a un lungo stop. Assenza che è pesata nella Juventus. Ma come cambierà la squadra di Spalletti con Vlahovic?