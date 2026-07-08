Com'è andato Chukwueze al Fulham e perché può restare al Milan: le parole di Amorim e il ruolo col nuovo allenatore

Samuel Chukwueze e Ruben Amorim non hanno mai lavorato assieme in carriera. E non si sono sfidati neppure nella scorsa stagione, quando entrambi militavano in Premier League: uno era un giocatore del Fulham, l'altro il manager del Manchester United.
La gara d'andata, giocata alla fine di agosto a Londra, è finita 1-1. Amorim c'era, Chukwueze no: sarebbe arrivato ai Cottagers dal Milan qualche giorno dopo, agli sgoccioli della finestra estiva del mercato. Discorso opposto nel 3-2 per lo United del ritorno, giocato a febbraio: il portoghese era già stato esonerato.
Ma Amorim, evidentemente, conosce bene Chukwueze. Com'è normale che sia per uno che in Inghilterra è andato per fare il manager, non soltanto l'allenatore puro. Ed è per questo che sembra aver tutta l'intenzione di contare su di lui in vista della prossima stagione.
Chukwueze rimarrà al Milan, dunque? Sì, a quanto pare sì. E non solo perché il Fulham alla fine ha deciso di non sborsare i 24 milioni di euro del riscatto previsti un anno fa al momento di prelevarlo dai rossoneri.