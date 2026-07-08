Com'è andato Chukwueze al Fulham e perché può restare al Milan: le parole di Amorim e il ruolo col nuovo allenatore

Partiamo dai numeri: 23 sono le presenze collezionate in Premier League da Chukwueze (26 in totale considerando anche le coppe inglesi), con tre goal e quattro assist messi a referto.

Dati non così esaltanti, almeno all'apparenza. Ma neppure da buttare. Ed è per questo che il Fulham pareva intenzionato a esercitare il riscatto per trattenere Chukwueze a Londra, prima di fare un passo indietro e lasciar perdere.

Il rendimento di Chukwueze al Fulham, alla fine, è stato più che buono. Non tanto da inserirlo nella lista dei potenziali players of the season, questo no, ma il suo ritmo e la sua capacità di puntare l'uomo - esattamente ciò che Amorim apprezza in lui - lo hanno reso spesso un'opzione imprevedibile nell'attacco di Marco Silva.

Il momento migliore, Chukwueze lo ha vissuto tra il 23 novembre e il 13 dicembre. In cinque partite ha collezionato tre assist e una doppietta: quella realizzata al Manchester City nel memorabile 4-5 a favore della squadra di Guardiola, un'impresa resa dunque inutile da una pirotecnica sconfitta. Successivamente è volato in Coppa d'Africa, tornando però a segnare al rientro in Premier League, contro il Brighton alla fine di gennaio.

In generale, Chukwueze ha ritrovato fiducia dopo le due stagioni con più ombre che luci a Milano. Il lato negativo di tutto questo è rappresentato dalla precisione nella trasformazione individuale delle occasioni create: appena il 12% (e qui si spiegano i soli tre goal).

Perché il Fulham ha deciso di non riscattarlo, dunque? Per il prezzo, considerato troppo alto. Gli inglesi avrebbero voluto uno sconto sui 24 milioni pattuiti, il Milan ha detto no. E così Chukwueze ha fatto ritorno in Italia.