Le prime parole di Amorim: l'importanza di Modric, perché è arrivato Ramos, il futuro di Leao e Pulisic per un Milan all'attacco

Quello che cambierà sicuramente molto sarà il gioco del Milan.

Amorim non ha voluto fare paragoni con Allegri ma ha chiarito come i suoi riferimenti siano altri: "Mi ricordo moltissimo del Milan di Sacchi con la difesa e il suo stile, ricordo Capello e la sua striscia di partite senza perdere, veramente incredibile. Il passato del Milan non è solamente la squadra, ma giocatori come Van Basten e Gullit, straordinari. Sarebbe difficilissimo scegliere un solo ricordo. Era una famiglia quella ed è una famiglia nuova questa. Noi siamo qui non solo per giocare o evitare di perdere, ma per vincere".

La strada per migliorare secondo Amorim è soprattutto una: "Già dopo la prima riunione nella mia testa è scattato qualcosa: bisogna fare più goal, perché c'è una certa differenza con le prime squadre dei vari campionati. Quando senti che hai le persone giuste intorno a te, quando c'è una squadra che vuole vincere, ci sono tutti gli elementi della sfida che voglio raccogliere".

Nella scorsa stagione, d'altronde, quello del Milan era stato il peggiore attacco tra le prime sei con soli 53 goal segnati ovvero ben 36 in meno rispetto all'Inter che invece aveva subito lo stesso numero di reti.



