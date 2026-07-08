Le prime parole di Amorim: l'importanza di Modric, perché è arrivato Ramos, il futuro di Leao e Pulisic per un Milan all'attacco

Ruben Amorim si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore del Milan.
Il tecnico portoghese, accompagnato da Gerry Cardinale, ha mostrato subito idee chiare su uomini ma soprattutto stile di gioco.
Il taglio rispetto al recente passato sembra netto. Quello di Amorim sarà un Milan più offensivo e che punterà sui giocatori di maggiore qualità.
Uno di questi è ovviamente Luka Modric che il portoghese vuole trattenere. Ma anche il futuro di Leao potrebbe ancora essere rossonero. Mentre al centro del progetto resta Pulisic.