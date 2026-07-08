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Amorim HD
Lelio Donato

Le prime parole di Amorim: l'importanza di Modric, perché è arrivato Ramos, il futuro di Leao e Pulisic per un Milan all'attacco

Serie A
Milan

Il nuovo allenatore nella sua conferenza stampa di presentazione ha mostrato idee chiare sui temi più caldi, dalla permanenza di Modric al futuro di Leao. Quello di Amorim sarà un Milan all'attacco.

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Ruben Amorim si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore del Milan.

Il tecnico portoghese, accompagnato da Gerry Cardinale, ha mostrato subito idee chiare su uomini ma soprattutto stile di gioco.

Il taglio rispetto al recente passato sembra netto. Quello di Amorim sarà un Milan più offensivo e che punterà sui giocatori di maggiore qualità.

Uno di questi è ovviamente Luka Modric che il portoghese vuole trattenere. Ma anche il futuro di Leao potrebbe ancora essere rossonero. Mentre al centro del progetto resta Pulisic.

  • PERCHÈ È STATO COMPRATO RAMOS

    Il primo colpo di mercato del Milan di Amorim è stato Gonçalo Ramos, pagato circa 70 milioni di euro.

    L'attaccante è stata una precisa richiesta del nuovo tecnico che in conferenza ha spiegato perché ha deciso di puntare sull'ex PSG.

    "Noi guardiamo un profilo, facciamo scouting, e chiaramente credo tantissimo in Ramos. L'avete visto con la Croazia, no? In Italia ci sono tante pressioni dei difensori e lui è uno che riesce a far goal nonostante quello. Guardatelo giocare, è uno che si mangia due-tre difensori alla volta" ha sottolineato Amorim.

    Ramos ovviamente sarà l'attaccante titolare del Milan. Ma chi lo affiancherà?

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  • LEAO E PULISIC: CHI RESTA AL MILAN?

    Amorim, connazionale anche di Rafa Leao, ha speso parole importante nei confronti del numero 10.

    "Leao? È uno dei nostri giocatori con la G maiuscola. Ha giocato benissimo ai Mondiali. Bisogna adeguarsi al mercato, io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili e poi tutti insieme definiremo il team migliore per l'inizio del campionato. Certo, serve tempo, ma sono felice della squadra" ha spiegato il tecnico.

    Poi però dall'analisi su Pulisic è arrivato un segnale chiaro: "Pulisic è un giocatore di grande talento, si è fatto male ai Mondiali e si dovranno fare delle valutazioni, ma è veramente perfetto per come è fatto il calcio in Italia. Può fare la differenza con la D maiuscola, ho le idee molto chiare come lo vorrei veder giocare, con il piede destro sulla sinistra, ma più dentro il campo.Per noi è molto importante".

    In questo modo, ovviamente, sarebbe difficile vedere insieme in campo lo stesso Pulisic e Leao.

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  • IL FUTURO DI MODRIC

    Nessun dubbio invece sulla volontà, fortissima, di trattenere Luka Modric al Milan per un'altra stagione.

    "Modric è un giocatore che vogliamo tenere assolutamente per la sua esperienza: ci ho parlato due volte, se serve posso farlo di nuovo, non mi stanco. Vogliamo contare su Modric, anche il board ci ha parlato e spero di averlo tra pochi giorni" ha dichiarato sicuro Amorim.

    Il campione croato dopo la delusione ai Mondiali si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva ma si respira un moderato ottimismo sulla possibilità che resti al Milan.

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  • COME CAMBIA IL GIOCO DEL MILAN

    Quello che cambierà sicuramente molto sarà il gioco del Milan.

    Amorim non ha voluto fare paragoni con Allegri ma ha chiarito come i suoi riferimenti siano altri: "Mi ricordo moltissimo del Milan di Sacchi con la difesa e il suo stile, ricordo Capello e la sua striscia di partite senza perdere, veramente incredibile. Il passato del Milan non è solamente la squadra, ma giocatori come Van Basten e Gullit, straordinari. Sarebbe difficilissimo scegliere un solo ricordo. Era una famiglia quella ed è una famiglia nuova questa. Noi siamo qui non solo per giocare o evitare di perdere, ma per vincere".

    La strada per migliorare secondo Amorim è soprattutto una: "Già dopo la prima riunione nella mia testa è scattato qualcosa: bisogna fare più goal, perché c'è una certa differenza con le prime squadre dei vari campionati. Quando senti che hai le persone giuste intorno a te, quando c'è una squadra che vuole vincere, ci sono tutti gli elementi della sfida che voglio raccogliere".

    Nella scorsa stagione, d'altronde, quello del Milan era stato il peggiore attacco tra le prime sei con soli 53 goal segnati ovvero ben 36 in meno rispetto all'Inter che invece aveva subito lo stesso numero di reti.


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