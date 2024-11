Com'è andato Barella da seconda punta: esperimento riuscito, Belgio-Italia può essere un nuovo inizio

Il jolly nerazzurro, dopo aver fatto il regista con Inzaghi, è stato promosso sulla trequarti. Spalletti: "Lui e Rovella sono stati perfetti".

La curiosità di assistere a Belgio-Italia non era legata solamente alla possibilità - poi concretizzatasi - per gli azzurri di conquistare il pass per i quarti di finale di Nations League con una giornata d'anticipo: a stuzzicare era anche la prospettiva di vedere Nicolò Barella in un ruolo inedito.

Il Luciano Spalletti lo aveva preannunciato alla vigilia: il centrocampista dell'Inter avrebbe giocato qualche metro più avanti. Dove, effettivamente, era stato provato negli allenamenti di avvicinamento alla partita di Bruxelles.

Detto, fatto: Barella ha fatto il trequartista. O meglio: la seconda punta alle spalle del centravanti Retegui. E se quest'ultimo per una volta ha avuto le polveri bagnate, il compagno se l'è cavata piuttosto bene in un ruolo non suo.