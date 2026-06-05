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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Tradotto da

Cole Palmer, Rodrygo e le altre stelle che non parteciperanno ai Mondiali del 2026

Analysis
Coppa del Mondo
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Inghilterra
Brasile
Francia
Spagna
Germania
Olanda
USA
Messico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Austria
Giappone
Storie

Con l'avvicinarsi dei Mondiali 2026, diversi campioni sono stati esclusi per infortunio, mentre altri non hanno convinto le rispettive nazionali

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I Mondiali del 2026 sono alle porte. Dopo anni di attesa, qualificazioni ricche di colpi di scena e numerose notizie – positive e negative – che hanno accompagnato la competizione più importante della FIFA, giocatori e allenatori da tutto il mondo stanno ultimando i preparativi e raggiungendo Stati Uniti, Messico e Canada per il più grande torneo internazionale di calcio mai organizzato.

Mentre l'entusiasmo cresce verso il calcio d'inizio a Città del Messico l'11 giugno, nelle ultime settimane i tifosi hanno trattenuto il fiato per gli infortuni dei grandi giocatori o per le esclusioni dalle nazionali.

Alcuni campioni non potranno mettersi in mostra perché la loro nazionale non si è qualificata, ma è già lunga la lista di chi, pur in squadre qualificate, è stato escluso per infortunio o per mancanza di convincimento nei confronti degli allenatori.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Inghilterra)

    Nonostante l'Inghilterra possa schierare due squadre competitive, l'esclusione di Cole Palmer dai 26 convocati ha sorpreso.

    Palmer ha faticato a trovare la forma migliore la scorsa stagione al Chelsea, ma resta un giocatore capace di cambiare la partita, sia da titolare sia da subentrante. È anche un rigorista esperto, eppure l’autore del gol inglese nella finale di Euro 2024 non è salito sull’aereo per il Nord America due anni dopo.

    Stessa sorte è toccata a Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire e Luke Shaw, mentre l’esclusione di Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton e Lewis Hall, reduci da ottime stagioni in Premier, ha sorpreso molti.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brasile)

    Palmer non è stato l'unico fuoriclasse del Chelsea a restare a casa: Carlo Ancelotti ha escluso Joao Pedro dal Brasile nonostante i suoi 20 gol a Stamford Bridge.

    Pedro sembrava in pole position per la maglia numero 9 della Seleção, avendo giocato da titolare nella seconda amichevole di marzo vinta 3-1 contro la Croazia. Invece è stato scartato in favore di Igor Thiago del Brentford e dovrà aspettare per aggiungere altre presenze alle sue otto in nazionale.

    Fuori anche Richarlison, Savinho e Joelinton: una rosa ricca, senza contare gli infortunati, per il primo grande torneo di Ancelotti in panchina.

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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasile)

    L'ex allenatore del Real Madrid Ancelotti ha dovuto fare a meno dell'ex giocatore Rodrygo quest'estate, dopo che l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore (LCA) a inizio marzo.

    Rodrygo, appena rientrato da un precedente stop, si è infortunato al ginocchio destro durante la vittoria sul Getafe e gli esami del giorno dopo hanno confermato la lesione. Il 25enne salterà dunque la chance di riscattarsi dopo l’errore dal dischetto nei quarti di finale del Mondiale 2022 contro la Croazia.

    Il Brasile è stato colpito più di altri dagli infortuni: anche il compagno di squadra al Real Madrid, Eder Militao, è out dopo un intervento alla coscia ad aprile. Militao, già vittima di due rotture del legamento crociato in 15 mesi, resterà fermo fino a ottobre.

    La più deludente è forse l’assenza della giovane promessa Estevao, infortunatosi al ginocchio con il Chelsea ad aprile e non ancora recuperato. Con cinque gol nelle ultime sei partite in nazionale, il diciannovenne avrebbe potuto brillare sul palcoscenico più importante dell’estate.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Spagna)

    Mentre il Brasile ha dovuto rinunciare a due giocatori del Real Madrid, la Spagna ha preso la storica decisione di non convocare alcun giocatore dei Blancos per la prima volta nella sua storia ai Mondiali.

    L'esclusione più sorprendente è quella di Dean Huijsen, che ha vissuto una prima stagione altalenante al Bernabéu dopo l'arrivo estivo dal Bournemouth. Nonostante ciò, ci si aspettava che fosse non solo nella rosa di Luis de la Fuente, ma anche titolare con i campioni d'Europa, visto che era stato schierato in sei delle sette precedenti partite con la Roja.

    All’altro capo della sua carriera, Dani Carvajal potrebbe aver già chiuso la porta della nazionale, visto che anche il veterano terzino destro è rimasto a casa.

    A questi si aggiungono gli infortuni, su tutti quello di Fermín López: il centrocampista del Barcellona, autore di 30 gol e assist in stagione, ha rotto il piede ed è stato operato, mentre l’attaccante del Porto Samu Aghehowa ha lesionato il legamento crociato anteriore a febbraio.

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  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (Francia)

    Brutta notizia per un altro giocatore del Real Madrid: il ct francese Didier Deschamps ha escluso Eduardo Camavinga dalla sua ultima competizione alla guida della nazionale.

    Il centrocampista, reduce da un finale di stagione complicato a Madrid e già scivolato nelle gerarchie dei Bleus, non è dunque entrato tra i 26 convocati.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Francia)

    Deschamps sapeva già che avrebbe dovuto fare a meno di Hugo Ekitike, infortunatosi al tendine d'Achille ad aprile: l'attaccante resterà fuori fino al 2027.

    Ekitike ha esordito in nazionale a settembre e, grazie a una stagione d’esordio da 17 gol al Liverpool, si era subito imposto come punto fermo dell’attacco francese, segnando anche il gol vittoria nell’amichevole contro il Brasile a marzo.

    Quest'estate dovrà limitarsi a seguire i compagni da fuori.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Paesi Bassi)

    Dopo le semifinali di Euro 2024, l'Olanda sognava il titolo. A fine aprile, però, Xavi Simons ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore nella partita Tottenham-Wolves.

    Nonostante una stagione d’esordio altalenante in Premier League con il Tottenham, Simons si era imposto come punto fermo della Nazionale di Koeman nelle qualificazioni ai Mondiali. La sua capacità di inventare giocate decisive in attacco sarà difficile da sostituire per gli Orange, già privi di altri fuoriclasse.

    Situazione simile per il difensore del Manchester United Matthijs de Ligt, operato alla schiena per un infortunio che lo ha tenuto fuori da novembre. Il centrale olandese aveva provato a rinviare l’intervento a dopo l’Europeo, ma ha dovuto desistere.

    Nel frattempo Koeman ha escluso il terzino del Liverpool Jeremie Frimpong e il centrocampista dell’AZ Alkmaar Kees Smit, molto apprezzato e richiesto.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Germania)

    La Germania arriva ai Mondiali con qualche dubbio sulla sua capacità di segnare in Nord America. Julian Nagelsmann contava su Serge Gnabry per guidare l'attacco della “Die Mannschaft”, visto che aveva trovato la rete in quattro delle sette partite precedenti all'annuncio della rosa.

    Dopo una stagione brillante al Bayern Monaco, dove ha giocato da trequartista dietro la linea d’attacco formata da Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz, raggiungendo la doppia cifra di gol e assist, Gnabry ha subìto a aprile una lesione all’adduttore che, come nel 2018, lo esclude dalla competizione.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Giappone)

    Il Giappone, indicato come possibile outsider del torneo con una delle rose più forti dell’Asia, proverà a superare per la prima volta gli ottavi di finale. Tuttavia dovrà fare a meno di Kaoru Mitoma, forse il suo miglior giocatore.

    L'ala, autore del gol vittoria contro l'Inghilterra nell'amichevole di marzo, ha lesionato il tendine del ginocchio nelle ultime settimane di Premier League con il Brighton e non farà in tempo a recuperare per il torneo.

    A questo si aggiunge l'assenza di Takumi Minamino, operato al legamento crociato anteriore a dicembre: le opzioni offensive del Giappone risultano così ridotte rispetto a quanto previsto prima della serie di infortuni.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Stati Uniti)

    Nessun calciatore vuole perdersi i Mondiali, ma per chi dovrebbe rappresentare la nazione ospitante la delusione è maggiore. È difficile non provare compassione per il centrocampista statunitense Johnny Cardoso, che a maggio è stato operato alla caviglia, vanificando le speranze di entrare nella rosa di Mauricio Pochettino all’Atlético Madrid.

    Stessa sorte per l’attaccante Patrick Agyemang, già out per un infortunio al tendine d’Achille rimediato ad aprile con il Derby County. Agyemang, autore di sei gol in 14 presenze con la nazionale, aveva partecipato alle due amichevoli di marzo, segnando contro il Portogallo, ma ora dovrà aspettare per aggiornare il suo bottino.

    In una scelta controversa, Pochettino ha inoltre escluso l’attaccante Diego Luna, stella del Real Salt Lake e tra i più costanti degli ultimi 12 mesi.

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  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Messico)

    Il Messico, co-organizzatore del torneo, ha perso il portiere titolare Luis Ángel Malagón per uno strappo al tendine d’Achille, occorso durante la CONCACAF Champions League con il Club América. El Tri dovrà dunque rinunciare al vincitore del Guanto d’Oro della scorsa Gold Cup.

    Al suo posto ci sarà il veterano Guillermo Ochoa, che parteciperà alla sua sesta Coppa del Mondo a pochi giorni dal 41° compleanno.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Austria)

    Allenatori e tifosi sperano che non ci siano altri infortuni nei ritiri e nelle amichevoli di preparazione. Purtroppo, alcuni giocatori chiave hanno già dovuto rinunciare al torneo poco prima del calcio d’inizio.

    Reduce da una stagione con 17 gol e 8 assist con l'RB Leipzig, Christoph Baumgartner sarebbe stato un giocatore chiave per l'Austria. Ma, durante il riscaldamento dell'amichevole contro la Tunisia, il trequartista ha avvertito un problema muscolare ed è uscito dal campo.

    Il giorno dopo la paura si è rivelata fondata: lesione muscolare alla coscia e intervento chirurgico inevitabile, con conseguente rinuncia alla trasferta in Nord America.

    Anche la Scozia perde il centrocampista chiave Billy Gilmour, infortunatosi al ginocchio contro Curaçao, e il giocatore del Napoli esce così dalla rosa di Steve Clarke.

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