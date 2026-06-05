Cole Palmer, Rodrygo e le altre stelle che non parteciperanno ai Mondiali del 2026

I Mondiali del 2026 sono alle porte. Dopo anni di attesa, qualificazioni ricche di colpi di scena e numerose notizie – positive e negative – che hanno accompagnato la competizione più importante della FIFA, giocatori e allenatori da tutto il mondo stanno ultimando i preparativi e raggiungendo Stati Uniti, Messico e Canada per il più grande torneo internazionale di calcio mai organizzato.

Mentre l'entusiasmo cresce verso il calcio d'inizio a Città del Messico l'11 giugno, nelle ultime settimane i tifosi hanno trattenuto il fiato per gli infortuni dei grandi giocatori o per le esclusioni dalle nazionali.

Alcuni campioni non potranno mettersi in mostra perché la loro nazionale non si è qualificata, ma è già lunga la lista di chi, pur in squadre qualificate, è stato escluso per infortunio o per mancanza di convincimento nei confronti degli allenatori.