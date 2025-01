Clamoroso dopo Bologna-Borussia Dortmund: l'allenatore Sahin esonerato nella notte in hotel

Bologna vs Borussia Dortmund

Svolta improvvisa al Borussia Dortmund, la società tedesca ha deciso di esonerare con effetto immediato l'allenatore Sahin.

La sconfitta subita in rimonta contro il Bologna è costata la panchina del Borussia Dortmund a Nuri Sahin.

Una decisione maturata nella notte tra martedì e mercoledì, quando la società ha comunicato la decisione sia al tecnico che alla squadra ancora in hotel.

L'articolo prosegue qui sotto

Sahin paga l'inatteso k.o. che complica così il cammino del Borussia Dortmund in Champions League. Ma anche il pessimo rendimento in Bundesliga. Adesso il club tedesco è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la panchina.

A breve il servizio completo