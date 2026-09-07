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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Chivu prepara l’Inter per il Bernabeu: le sorprese possono essere Jones e Luis Henrique

Champions League
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Real Madrid vs Inter

I nerazzurri giocheranno al Bernabeu il debutto in Champions League: per l’allenatore rumeno possibile doppia novità di formazione.

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L’Inter pensa alla trasferta di Madrid, debutto stagionale di Champions League. Per Chivu sarà un battesimo europeo di fuoco, nella casa del Real di Mourinho. Eppure, dalle parti di Appiano Gentile, c’è fiducia, con l’allenatore rumeno che sta preparando l’undici che inizierà dall’inizio al Bernabeu. Una formazione nella quale potrebbe esserci più di qualche sorpresa, al netto delle condizioni di Federico Dimarco, uscito malconcio dalla rimonta di sabato sul Napoli. 

  • interGetty Images

    CURTIS JONES È PRONTO

    Chi può trovare spazio a Madrid dall’inizio è Curtis Jones. L’inglese è pronto, ha debuttato in Serie A subentrando contro il Napoli e, adesso, potrebbe avere la sua prima maglia da titolare in nerazzurro. Il suo schieramento non sarebbe banale, ai limiti della sorpresa: del resto andrebbe ad accomodarsi in panchina uno fra Barella e Zielinski. Eppure quello che filtra da Appiano è il pensiero di Chivu che starebbe seriamente pensando di farlo giocare dall’inizio. 

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  • LUIS HENRIQUE A DESTRA?

    A proposito di sorprese, ecco che a destra ci dovrebbe essere spazio per Luis Henrique. Spence ancora non è fisicamente pronto, Diouf può rifiatare a Madrid, lasciando posto al brasiliano. Per lui, chiaramente, potrebbe essere una grande chance di acquisire fiducia e rilanciarsi in quella che, finora, è stata una avventura altalenante in nerazzurro. Il compito sarà arduo, lo sfidante su quella corsia sarà Vinicius, Chivu però vuole stupire. 

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  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    CALHANOGLU DALL’INIZIO

    Nella mediana di Chivu ci sarà, senza dubbi, Hakan Calhanoglu. Il turco, che ha iniziato dalla panchina la partita con il Napoli, si riprenderà il ruolo di mente del centrocampo interista, al fianco di due fra Jones, Barella e Zielinski, con i primi due favoriti, come detto per affiancarlo.

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    LA PROBABILE FORMAZIONE

    L’Inter versione Madrid, dunque, dovrebbe prevedere, davanti a Martinez, una linea a tre con Stones, Bastoni e uno fra Pavard e Bisseck. Come detto, i dubbi maggiori riguardano i due quinti di centrocampo: a destra favorito Luis Henrique, a sinistra da valutare fino all’ultimo le condizioni di Dimarco. In mezzo Cahlanoglu, Barella e Jones, mentre ad affiancare Lautaro dovrebbe esserci Marcus Thuram.

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