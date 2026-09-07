Chivu prepara l’Inter per il Bernabeu: le sorprese possono essere Jones e Luis Henrique

Chi può trovare spazio a Madrid dall’inizio è Curtis Jones. L’inglese è pronto, ha debuttato in Serie A subentrando contro il Napoli e, adesso, potrebbe avere la sua prima maglia da titolare in nerazzurro. Il suo schieramento non sarebbe banale, ai limiti della sorpresa: del resto andrebbe ad accomodarsi in panchina uno fra Barella e Zielinski. Eppure quello che filtra da Appiano è il pensiero di Chivu che starebbe seriamente pensando di farlo giocare dall’inizio.