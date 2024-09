C'è ancora spazio per Chiesa nell'Italia? Spalletti svela il ruolo dell'ex bianconero: "Giocherà lì"

Gli azzurri vincono e convincono senza l'ex juventino, protagonista di un'estate difficile. Ma Spalletti lo chiamerà a ottobre: "Giocherà sottopunta".

L'Italia vince e convince. E Federico Chiesa, nemmeno convocato al termine dell'estate calcisticamente più turbolenta della propria vita tra Europei e trasferimento al Liverpool, rimane a guardare dall'Inghilterra.

I suoi compagni di Nazionale, quasi gli stessi che in Germania hanno fatto una figura barbina, sono rinati. Hanno battuto Francia e Israele, a tratti hanno sciorinato un calcio piacevole se non addirittura eccellente, si sono guadagnati gli applausi dopo tanti fischi e altrettante critiche.

Chiesa non c'era, né a Parigi né a Budapest. Spalletti non l'ha inserito nel gruppo, in accordo con lo stesso giocatore. L'Italia se l'è cavata alla grande lo stesso, tanto che la domanda sgorga spontanea: c'è spazio per l'ex bianconero, specialmente dopo il passaggio del ct al 3-5-2?