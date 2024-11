Calhanoglu sarà al massimo in panchina a Verona: Inzaghi deve di nuovo scegliere chi lo sostituirà da regista.

Non è la prima volta che l'Inter si trova in questa situazione, ovvero senza Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori più importanti per Simone Inzaghi. Il centrocampista turco infatti nonostante siano state scongiurate lesioni muscolari non partirà titolare contro il Verona.

Torna quindi il dubbio su chi giocherà al suo posto in mezzo al campo con tre opzioni per il tecnico nerazzurro: Asllani, Barella o Zielinski.

Nelle gare in cui il turco è stato fuori in questo inizio di stagione, l'Inter ha alternato i giocatori in quella posizione.

Ecco le ultime sul sostituto di Calhanoglu per Verona-Inter.