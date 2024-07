Chi farebbe spazio a Pavlovic: la strategia del Milan e la posizione di Tomori e Thiaw

Con l'arrivo del serbo, Fonseca avrebbe 5 centrali a disposizione: la strategia iniziale è quella di non cedere nessuno, ma occhio alle offerte.

Ormai non ci sono più dubbi: il Milan ha individuato il tassello difensivo da aggiungere in rosa, dopo aver già preso Alvaro Morata per l'attacco. Gioca nel Salisburgo, si chiama Strahinja Pavlovic, ha compiuto 23 anni a maggio ed è considerato il piano A dai rossoneri.

L'offerta è pronta: 18 milioni di euro. Il Salisburgo ne chiede 25, un'intesa si potrebbe trovare a metà strada. Con l'Atletico Madrid, che già si è inserito nella corsa a Fullkrug, che a sua volta ha inserito Pavlovic nella propria lista della spesa nel caso non riesca ad arrivare all'ex fiorentino Hancko (Feyenoord).

Pavlovic può entrare a far parte del mondo Milan, dunque. La possibilità è più che mai concreta, l'accordo col giocatore c'è, lui stesso sta spingendo per venire a giocare in Italia.

Ma chi gli farebbe spazio al centro della difesa? Chi potrebbe essere ceduto per questioni numeriche e di riequilibrio della rosa e del reparto arretrato?