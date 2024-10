Chi è Willi Orban? Il capitano del Lipsia che in passato ha messo in pausa il calcio per salvare vite

RB Lipsia vs Juventus

Nel febbraio 2023, il difensore del Lipsia ha sospeso temporaneamente l'attività per donare cellule staminali, scegliendo così di salvare una vita.

Capitano in campo, eroe nella vita: ecco chi è Willi Orban, difensore e capitano del Lipsia che nel febbraio 2023 ha preso una decisione importante che lo ha obbligato a mettere temporaneamente in pausa il calcio.

Il giocatore ungherese, infatti, decise - in accordo con la società - di saltare alcuni allenamenti per prepararsi alla donazione di cellule staminali.

Il classe '92 si era registrato come donatore volontario nel 2017, con l'idoneità confermata sei anni più tardi: pochi giorni dopo, venne identificato come donatore idoneo per una persona affetta da un tumore al sangue.