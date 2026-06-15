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Timmo HardungGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Timmo Hardung, futuro ds del Milan: la carriera, il ruolo all'Eintracht Francoforte, il legame con Krosche, le critiche

Serie A
Milan

Il Milan si prepara ad accogliere un nuovo direttore sportivo dopo il licenziamento di Igli Tare: è in arrivo Timmo Hardung. Un altro tedesco, proprio come Krosche, la cui reputazione è però crollata dopo un avvio promettente.

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La rivoluzione ha preso definitivamente piede, a tutti i livelli. Se Ruben Amorim si prepara a diventare il nuovo allenatore, se Markus Krosche sta per assumere il ruolo di Head of Football, ecco che il Milan è in procinto di accordarsi anche per il nuovo direttore sportivo.

Il prescelto della proprietà rossonera è un altro tedesco: Timmo Hardung. Nome che ai più dirà ben poco, ma che attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, dunque a stretto contatto proprio con Krosche.

Hardung è in arrivo al Milan, come rivelato da Matteo Moretto. E dunque sarà lui a rimpiazzare Igli Tare, una ventina di giorni dopo il repulisti totale che ha coinvolto diversi ambiti in seno al club rossonero, panchina compresa.

Ma chi è Timmo Hardung? Tutto sul futuro direttore sportivo del Milan.

  • LA CARRIERA

    Hardung è un profilo piuttosto giovane per il ruolo: ha 36 anni, ne compirà 37 a novembre. Ma è nel calcio che conta ormai da parecchio tempo.

    Dal 2015 al 2019, intanto, Hardung ha lavorato nell'Hoffenheim, formazione che anche oggi milita in Bundesliga: li ha svolto il ruolo di Team Manager dopo gli esordi come Coordinatore dello Sviluppo Talenti.

    La prima chance ad alti livelli, l'attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte l'ha ricevuta al Lipsia nel 2019. L'anno, cioè, in cui nel club gestito dalla Red Bull è arrivato proprio Krosche. A Lipsia è rimasto per due stagioni, ricoprendo il ruolo di Responsabile del settore giocatori professionisti.

    La stessa mansione ha inizialmente ricoperto al momento dell'arrivo a Francoforte nel 2021, in concomitanza con quello di Krosche. Nel 2023 è stato promosso direttore sportivo, lavorando a stretto contatto con il proprio mentore.

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  • IL RINNOVO E LA STIMA DI KROSCHE

    Nell'agosto del 2025, al termine di due campionati in cui l'Eintracht Francoforte si è sempre qualificato per le competizioni europee e tre anni dopo il trionfo in Europa League vissuto però non da ds, Hardung si è visto rinnovare il proprio contratto fino al 2028.

    Un attestato di stima da parte dell'Eintracht Francoforte coinciso con quello dello stesso Krosche, che in quell'occasione si è espresso in questo modo nei suoi confronti:

    “Da quando Timmo Hardung è entrato a far parte dell'Eintracht Francoforte, abbiamo continuato la nostra proficua collaborazione, raggiungendo insieme grandi traguardi. Ricopre il ruolo di Direttore Sportivo da diversi anni ed è quindi una figura chiave per i nostri obiettivi strategici e sportivi futuri. Siamo lieti di aver potuto prolungare il contratto di Timmo a lungo termine".

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  • IL SUO RUOLO

    Come spiegato dal Frankfurter Rundschau, all'Eintracht Hardung "non ricopre il ruolo di direttore sportivo nel senso tradizionale del termine. Non è un personaggio loquace o un ex professionista pluridecorato che si limita a gravitare intorno all'allenatore".

    Per quanto riguarda la collaborazione con Krosche, destinata a prolungarsi anche al Milan, il collega "gli delega principalmente le questioni strategiche. La loro collaborazione è stretta e basata sulla fiducia da molti anni".

    Hardung viene descritto come un personaggio che ama rimanere nell'ombra, senza piazzarsi sotto i riflettori dal punto di vista mediatico. Uno che "di solito parla solo dopo le partite sul canale televisivo del club", senza esporre i propri pensieri con le emittenti nazionali.

    Se i colpi di mercato e le plusvalenze degli ultimi anni (Pacho, Ekitike, Kolo Muani, Marmoush) sono stati considerati opera di Krosche, ad Hardung sono state affidate altre mansioni collegate: valutare i giocatori rientrati dai prestiti, ad esempio, così come occuparsi dei rapporti con il settore giovanile. Rivela il quotidiano che "lo staff dell'Eintracht considera questo uno dei suoi punti di forza".

  • Timmo Hardung Albert RieraGetty Images

    LE CRITICHE RECENTI

    Ultimamente, però, qualcosa si è rotto nel rapporto tra Hardung e l'ambiente Eintracht Francoforte. Tanto da portare la stampa tedesca a chiedersi come mai il futuro ds del Milan sia rimasto in sella nonostante una stagione così negativa.

    Il pezzo del Frankfurter Rundschau ha un titolo eloquente: "Perché l'Eintracht Francoforte continua a puntare sul direttore sportivo Timmo Hardung". La squadra guidata prima da Dino Toppmoller e poi dall'ex Liverpool e Udinese Albert Riera, del resto, ha chiuso all'ottavo posto in Bundesliga: un piazzamento mediocre che l'ha esclusa da ogni competizione europea in vista della prossima stagione.

    A proposito di Europa: l'Eintracht ha disputato un girone di Champions League pessimo, vincendo solamente la partita d'esordio (5-1) contro il Galatasaray e poi conquistando appena tre punti nelle altre sette giornate. Inevitabile l'eliminazione anticipata, con tanto di chiusura al trentatreesimo posto su 36 squadre.

    Anche Hardung è finito nel mirino per una campagna acquisti considerata insufficiente. Come spiegato ancora dal quotidiano, il ds "non è riuscito a incidere in modo significativo durante la crisi. Una delle critiche mossegli riguardava la sua riluttanza a prendere decisioni difficili nei suoi colloqui con i dipartimenti sportivo e medico".

    Il segnale che la separazione con l'Eintracht Francoforte fosse ormai in atto è arrivato qualche giorno fa: l'Eintracht ha presentato Adi Hutter, il suo nuovo allenatore al posto di Riera, ma in sala stampa Hardung non c'era.

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