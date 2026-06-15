Chi è Timmo Hardung, futuro ds del Milan: la carriera, il ruolo all'Eintracht Francoforte, il legame con Krosche, le critiche

La rivoluzione ha preso definitivamente piede, a tutti i livelli. Se Ruben Amorim si prepara a diventare il nuovo allenatore, se Markus Krosche sta per assumere il ruolo di Head of Football, ecco che il Milan è in procinto di accordarsi anche per il nuovo direttore sportivo.
Il prescelto della proprietà rossonera è un altro tedesco: Timmo Hardung. Nome che ai più dirà ben poco, ma che attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, dunque a stretto contatto proprio con Krosche.
Hardung è in arrivo al Milan, come rivelato da Matteo Moretto. E dunque sarà lui a rimpiazzare Igli Tare, una ventina di giorni dopo il repulisti totale che ha coinvolto diversi ambiti in seno al club rossonero, panchina compresa.
Ma chi è Timmo Hardung? Tutto sul futuro direttore sportivo del Milan.