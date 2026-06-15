Chi è Timmo Hardung, futuro ds del Milan: la carriera, il ruolo all'Eintracht Francoforte, il legame con Krosche, le critiche

Ultimamente, però, qualcosa si è rotto nel rapporto tra Hardung e l'ambiente Eintracht Francoforte. Tanto da portare la stampa tedesca a chiedersi come mai il futuro ds del Milan sia rimasto in sella nonostante una stagione così negativa.

Il pezzo del Frankfurter Rundschau ha un titolo eloquente: "Perché l'Eintracht Francoforte continua a puntare sul direttore sportivo Timmo Hardung". La squadra guidata prima da Dino Toppmoller e poi dall'ex Liverpool e Udinese Albert Riera, del resto, ha chiuso all'ottavo posto in Bundesliga: un piazzamento mediocre che l'ha esclusa da ogni competizione europea in vista della prossima stagione.

A proposito di Europa: l'Eintracht ha disputato un girone di Champions League pessimo, vincendo solamente la partita d'esordio (5-1) contro il Galatasaray e poi conquistando appena tre punti nelle altre sette giornate. Inevitabile l'eliminazione anticipata, con tanto di chiusura al trentatreesimo posto su 36 squadre.

Anche Hardung è finito nel mirino per una campagna acquisti considerata insufficiente. Come spiegato ancora dal quotidiano, il ds "non è riuscito a incidere in modo significativo durante la crisi. Una delle critiche mossegli riguardava la sua riluttanza a prendere decisioni difficili nei suoi colloqui con i dipartimenti sportivo e medico".

Il segnale che la separazione con l'Eintracht Francoforte fosse ormai in atto è arrivato qualche giorno fa: l'Eintracht ha presentato Adi Hutter, il suo nuovo allenatore al posto di Riera, ma in sala stampa Hardung non c'era.