Chi è Krosche, il nome in pole per il Milan dopo il no di Rangnick: i colpi migliori e la carriera

Come detto, è nell'Eintracht che Krosche ha applicato alla perfezione il suo metodo di lavoro, un mix tra tradizione e innovazione.

Krosche si serve dei dati, ma non è un dirigente da 'algoritmo'. Per lui è fondamentale l'osservazione sul campo, infatti in Germania si è affidato a una rete di scouting internazionale, ma anche il carattere e la personalità dei giocatori. Vuole conoscerli in prima persona, valutarli, in termini di mentalità e disciplina.

Punta molto sul potenziale più che sui giocatori affermati, con la lente di ingrandimento sulla fascia d'età tra i 18 e i 23 anni, con l'obiettivo di formare e portare a un livello superiore di carriera.