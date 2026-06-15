Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese

Inevitabile pensare all'effetto che l'arrivo sulla panchina rossonera di Ruben Amorim potrebbe avere sul futuro di Rafael Leao, che ha più volte manifestato nel corso delle ultime settimane la sua volontà di lasciare il Milan e chiudere la sua esperienza italiana dopo 7 anni. Il tecnico portoghese è un estimatore del numero 10 rossonero, accostato più volte al Manchester United anche nel corso della gestione Amorim. Difficile pensare però, dopo le forti dichiarazioni di Rafa, che lo scenario possa cambiare: le strade di Leao e del Milan sembrano destinate a separarsi, ma non è escluso che Amorim possa sondare il terreno per capire se ci sono margini per ricucire il rapporto tra il giocatore, il club e l'ambiente.