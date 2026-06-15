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Lavagna Milan AmorimGOAL
Simone Gambino

Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese

Serie A
Milan
Calciomercato
R. Amorim
R. Leao

Come potrebbe giocare il Diavolo con Ruben Amorim e come potrebbe cambiare la rosa rossonera con l'arrivo a Milanello dell'ex allenatore del Manchester United.

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Stavolta, ci siamo: dopo un lungo casting, settimane di dubbi, incertezze, silenzi e piste saltate, il Milan ha scelto il nuovo allenatore, l'uomo al quale affidare la panchina e la rifondazione rossonera dopo il divorzio con Massimiliano Allegri: a guidare il Diavolo nella prossima stagione sarà Ruben Amorim, 41enne tecnico portoghese, fermo da gennaio dopo l'esonero al Manchester United.

Ma come cambierà il Milan con Amorim? Dal modulo alla rosa, proviamo ad analizzare come potrebbe essere il nuovo Diavolo.

  • Ruben Amorim Manchester United 2025Getty Images

    IL MODULO E LA FILOSOFIA TATTICA

    Difesa a tre, quattro centrocampisti e un paio di varianti offensive: Ruben Amorim in carriera ha sempre dato alle sue squadre un'identità ben precisa, affidandosi principalmente al 3-4-2-1 e al 3-4-3, in base agli interpreti a disposizione sulla trequarti o a sostegno del centravanti. L'azione comincia sempre dal basso, coinvolgendo spesso il portiere: per caratteristiche il capitano rossonero Mike Maignan sembra essere l'interprete ideale per il gioco di Amorim.

    Per quanto riguarda il pacchetto arretrato predilige difensori che abbiano buone doti di costruzione e che possano iniziare partecipare alla manovra con personalità; in fase di non possesso la linea è estremamente alta, spesso a costo di lasciare ampie porzioni di campo alle spalle della difesa.

    Uno dei due mediani solitamente si abbassa per ricevere il pallone e fungere da riferimento per la manovra, lasciando più spazio al compagno per gli inserimenti senza palla. Fondamentale l'apporto dei due esterni di centrocampo, chiamati a continue sovrapposizioni e a un costante sostegno della fase offensiva.

    Davanti come detto l'assetto può variare: ai tempi dello Sporting Lisbona ha saputo valorizzare esterni puri come Trincao, al Manchester United ha alternato interpreti con caratteristiche diverse, da Garnacho a Diallo, da Dorgu a Mbeumo, da Zirkzee a Mount, senza però mai riuscire a trovare il giusto mix.


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  • Leao MilanGetty Images

    IL FUTURO DI LEAO PUÒ CAMBIARE?

    Inevitabile pensare all'effetto che l'arrivo sulla panchina rossonera di Ruben Amorim potrebbe avere sul futuro di Rafael Leao, che ha più volte manifestato nel corso delle ultime settimane la sua volontà di lasciare il Milan e chiudere la sua esperienza italiana dopo 7 anni. Il tecnico portoghese è un estimatore del numero 10 rossonero, accostato più volte al Manchester United anche nel corso della gestione Amorim. Difficile pensare però, dopo le forti dichiarazioni di Rafa, che lo scenario possa cambiare: le strade di Leao e del Milan sembrano destinate a separarsi, ma non è escluso che Amorim possa sondare il terreno per capire se ci sono margini per ricucire il rapporto tra il giocatore, il club e l'ambiente.

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  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    IL 9 E L'IMPORTANZA DEI TREQUARTISTI

    La rifondazione rossonera rischia di essere profonda soprattutto nel reparto avanzato, dove Amorim ha bisogno di giocatori con caratteristiche ben precise per il suo gioco: e se la ricerca di un nuovo centravanti era già considerata un'assoluta priorità per il mercato del Milan, potrebbero essere necessari interventi mirati anche sulla trequarti, dove solo Pulisic e Nkunku sembrano poter soddisfare le esigenze del tecnico portoghese, che potrebbe chiedere in aggiunta un trequartista o un esterno d'attacco di piede mancino. Detto di Leao, anche Loftus-Cheek resta in uscita.

    Sugli esterni Saelemaekers può essere centrale come lo era stato con Allegri, mentre in difesa sarà da valutare la posizione di Tomori.