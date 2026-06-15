Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese

Difesa a tre, quattro centrocampisti e un paio di varianti offensive: Ruben Amorim in carriera ha sempre dato alle sue squadre un'identità ben precisa, affidandosi principalmente al 3-4-2-1 e al 3-4-3, in base agli interpreti a disposizione sulla trequarti o a sostegno del centravanti. L'azione comincia sempre dal basso, coinvolgendo spesso il portiere: per caratteristiche il capitano rossonero Mike Maignan sembra essere l'interprete ideale per il gioco di Amorim.
Per quanto riguarda il pacchetto arretrato predilige difensori che abbiano buone doti di costruzione e che possano iniziare partecipare alla manovra con personalità; in fase di non possesso la linea è estremamente alta, spesso a costo di lasciare ampie porzioni di campo alle spalle della difesa.
Uno dei due mediani solitamente si abbassa per ricevere il pallone e fungere da riferimento per la manovra, lasciando più spazio al compagno per gli inserimenti senza palla. Fondamentale l'apporto dei due esterni di centrocampo, chiamati a continue sovrapposizioni e a un costante sostegno della fase offensiva.
Davanti come detto l'assetto può variare: ai tempi dello Sporting Lisbona ha saputo valorizzare esterni puri come Trincao, al Manchester United ha alternato interpreti con caratteristiche diverse, da Garnacho a Diallo, da Dorgu a Mbeumo, da Zirkzee a Mount, senza però mai riuscire a trovare il giusto mix.