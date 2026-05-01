Chi è Giorgio Schenone, l'addetto dell'Inter ai rapporti con gli arbitri: dal legame con Rocchi al ringraziamento di Marotta

Schenone è un ex addetto ai lavori. Nel senso che, in una... vita precedente faceva il guardalinee e apparteneva alla sezione di Genova: ha corso su e giù con una bandierina in mano dal 1990 al 2020, e dal 2009 al 2020 ha fatto parte della CAN di A e B.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, non è insolito il fatto che un club di Serie A si rivolga a un ex componente del mondo arbitrale per tenere le relazioni con i direttori di gara: gli esempi di Marco Gabriele e poi Riccardo Pinzani (Lazio) o di Riccardo Maggiani (Juventus) sono lì a testimoniarlo.

Non solo: dal 2017 (anno in cui è stata introdotta la tecnologia in Serie A) al 2020, Schenone ha svolto anche il ruolo di AVAR.