Chi è Giorgio Schenone, l'addetto dell'Inter ai rapporti con gli arbitri: dal legame con Rocchi al ringraziamento di Marotta

Nell'ambito dell'inchiesta sul caso Rocchi è emerso anche il nome di Giorgio Schenone. Ovvero del club referee manager, la figura cioè incaricata di gestire le relazioni tra il club e i direttori di gara stessi.
Parlando telefonicamente con un interlocutore, come riportato da Repubblica, Rocchi si sarebbe adoperato per far arbitrare Colombo in Bologna-Inter del 20 aprile 2025, evitando invece la designazione di Doveri nell'eventuale finale di Coppa Italia e nelle ultime giornate del campionato dell'Inter. Il primo sarebbe stato considerato "gradito" ai nerazzurri, il secondo "non gradito".
Durante la conversazione sarebbe emerso proprio il nome di Schenone, il quale, è bene precisarlo, non è però indagato. Ma chi è l'addetto dell'Inter ai rapporti con gli arbitri?