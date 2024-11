Celta Vigo-Barcellona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Barcellona capolista fa visita al Celta Vigo nel 14° turno della Liga: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Altra trasferta in Liga per il Barcellona al rientro dalla sosta: dopo aver perso di misura sul campo della Real Sociedad, per la capolista del massimo campionato spagnolo è in programma l'impegno al cospetto del Celta Vigo.

Lewandowski e compagni sono andati incontro alla seconda sconfitta nel torneo: ora è di sei punti il vantaggio sul Real Madrid secondo, che ha avuto vita semplice al 'Bernabeu' contro l'Osasuna.

Il Celta Vigo naviga a metà classifica: galiziani undicesimi con diciassette punti, sette in più rispetto al terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Celta Vigo-Barcellona: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere in diretta tv e streaming alla sfida.