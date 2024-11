Cavese-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Gara delicata al Simonetta-Lamberti: campani in cerca di conferme, rossoneri che sperano nel riscatto.

Monday Night in Serie C NOW fra Cavese e Foggia. Allo stadio Simonetta Lamberti si giocherà la delicata sfida fra i campani e i rossoneri.

Cavese reduce da quattro punti fra Potenza e Messina, con Maiuri che è riuscito a dare la scossa dopo l’esonero di Di Napoli.

Difficile, invece, la situazione del Foggia, uscito ko dal derby con l’Audace Cerignola.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.