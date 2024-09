Cavese-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Derby campano delicato al Simonetta-Lamberti: Pazienza si gioca la panchina, blufoncè col sogno dei tre punti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Derby delicatissimo nella domenica sera di Serie C NOW. Al Simonetta-Lamberti di Cava de Tirreni si affrontano Cavese e Avellino.

4 punti in tre gare per i blufoncè, che hanno iniziato in maniera positiva la stagione del ritorno fra i professionisti.

Solamente due, invece, per l’Avellino di Michele Pazienza, che si gioca la panchina dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria nei primi 270 minuti di questa stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.