Catania-Trapani dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby di Sicilia al Massimino: Toscano e Aronica cercano il salto di qualità nel Friday Night del girone C di Serie C NOW.

Salto di qualità cercasi. Nel venerdì sera che apre la quindicesima giornata della Serie C NOW spicca la sfida fra Catania e Trapani. Sarà un derby siciliano sentitissimo, con due squadre che devono trovare la continuità necessaria per inseguire il sogno promozione. Etnei noni a quota 20 punti in classifica, -9 dal Benevento capolista, reduci però da ben cinque partite senza vittorie. Per il Trapani, invece, un punto in più, con il successo sulla Cavese che ha spezzato un filotto di due ko di fila. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto