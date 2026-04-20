Catania, Salernitana e Cosenza: chi arriva secondo a pari punti? Scontri diretti, differenza reti, classifica avulsa, cosa dice il regolamento della Serie C

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, in Serie C, saranno decisivi gli scontri diretti in campionato e non la differenza reti.

Nel girone C, Catania, Salernitana e Cosenza si stanno giocando il secondo posto a una giornata dal termine della stagione regolare.

Gli etnei hanno tre punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici (69 i rossazzurri, 66 campani e calabresi), quindi anche con un pareggio contro l'Atalanta Under 23 avrebbero la certezza di arrivare secondi.

Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Analizziamo, caso per caso, le tre opzioni possibili.