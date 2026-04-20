Getty Images
Catania, Salernitana e Cosenza: chi arriva secondo a pari punti? Scontri diretti, differenza reti, classifica avulsa, cosa dice il regolamento della Serie C
Pubblicità
REGOLAMENTO SERIE C: CHE SUCCEDE A PARI PUNTI
In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, in Serie C, saranno decisivi gli scontri diretti in campionato e non la differenza reti.
Nel girone C, Catania, Salernitana e Cosenza si stanno giocando il secondo posto a una giornata dal termine della stagione regolare.
Gli etnei hanno tre punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici (69 i rossazzurri, 66 campani e calabresi), quindi anche con un pareggio contro l'Atalanta Under 23 avrebbero la certezza di arrivare secondi.
Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Analizziamo, caso per caso, le tre opzioni possibili.
CATANIA E SALERNITANA A PARI PUNTI: CHI ARRIVA SECONDO
Nel caso Catania e Salernitana dovessero concludere il campionato appaiate in classifica, sarebbero i rossazzurri a conquistare il secondo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti: vittoria 2-0 al Massimino e pareggio 0-0 all'Arechi.
- PubblicitàPubblicità
CATANIA E COSENZA PARI PUNTI: CHI ARRIVA SECONDO
Un arrivo a pari punti tra Catania e Cosenza favorirebbe invece i calabresi, in vantaggio negli scontri diretti con i rossazzurri: vittoria 4-1 all'andata al Marulla per il Cosenza, sconfitto poi 2-0 al Massimino al ritorno.
CATANIA, SALERNITANA E COSENZA A PARI PUNTI: CHI ARRIVA SECONDO
Qualora si dovesse verificare un arrivo a tre al secondo posto, allora si dovrà fare fede alla classifica avulsa.
Come funziona? Si contano i punti conquistati negli scontri diretti tra Catania, Salernitana e Cosenza.
Una classifica che reciterebbe così:
Catania 7 punti
Salernitana 5 punti
Cosenza 4 punti
Questo significa che un arrivo a tre a pari punti premierebbe il Catania con il 2° posto.
- PubblicitàPubblicità