Rebus dopo il caso Lukaku: chi può giocare al posto di Hojlund in attacco nel Napoli?

Partiamo riavvolgendo il nastro al recentissimo passato, più precisamente alla finestra invernale del mercato. Lucca è stato bocciato all'unisono da staff ed ambiente e nel corso della sessione di gennaio ha fatto le valigie volando Oltremanica, destinazione Nottingham Forest.

L'ex Udinese però sta stentando anche in Inghilterra ed è plausibile che non sarà riscattato, preparandosi così al rientro in azzurro in attesa di capire che ne sarà di un futuro per forza di cose difficilmente ancora a tinte azzurre.

Nel frattempo, il caso Lukaku ha aperto una falla ulteriore, che fa il paio con l'uscita di Lucca: sulla mattonella destinata al 9, infatti, stando così le cose Conte può disporre solo di Hojlund.