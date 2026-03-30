Rebus dopo il caso Lukaku: chi può giocare al posto di Hojlund in attacco nel Napoli?

La Instagram Story di Romelu Lukaku ha allentato la tensione, ma il caso resta.
In attesa di capire se e quando il belga farà rientro a Castel Volturno, l'attacco del Napoli al momento risulta orfano di un'alternativa a Rasmus Hojlund.
Sì, perché Big Rom ed il danese - ceduto Lorenzo Lucca a gennaio - rappresentano gli unici due centravanti presenti nella rosa di Antonio Conte, il quale adesso - a prescindere dall'esito della telenovela intestina - deve ragionare su come ovviare ai nuovi guai fisici del belga uniti ad una forma che resta precaria.
Chi può giocare al posto di Hojlund nell'attacco del Napoli senza Lukaku?