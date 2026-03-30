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Hojlund Lukaku gfxGOAL
Claudio D'Amato

Rebus dopo il caso Lukaku: chi può giocare al posto di Hojlund in attacco nel Napoli?

Serie A
Napoli

Tra ritardo di forma e caso nato col Napoli, in casa azzurra bisogna pensare a chi potrebbe far rifiatare Hojlund al centro dell'attacco: le opzioni alternative a Lukaku.

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La Instagram Story di Romelu Lukaku ha allentato la tensione, ma il caso resta.

In attesa di capire se e quando il belga farà rientro a Castel Volturno, l'attacco del Napoli al momento risulta orfano di un'alternativa a Rasmus Hojlund.

Sì, perché Big Rom ed il danese - ceduto Lorenzo Lucca a gennaio - rappresentano gli unici due centravanti presenti nella rosa di Antonio Conte, il quale adesso - a prescindere dall'esito della telenovela intestina - deve ragionare su come ovviare ai nuovi guai fisici del belga uniti ad una forma che resta precaria.

Chi può giocare al posto di Hojlund nell'attacco del Napoli senza Lukaku?

  • Lucca NapoliGetty

    LUCCA HA TOLTO UN 9

    Partiamo riavvolgendo il nastro al recentissimo passato, più precisamente alla finestra invernale del mercato. Lucca è stato bocciato all'unisono da staff ed ambiente e nel corso della sessione di gennaio ha fatto le valigie volando Oltremanica, destinazione Nottingham Forest.

    L'ex Udinese però sta stentando anche in Inghilterra ed è plausibile che non sarà riscattato, preparandosi così al rientro in azzurro in attesa di capire che ne sarà di un futuro per forza di cose difficilmente ancora a tinte azzurre.

    Nel frattempo, il caso Lukaku ha aperto una falla ulteriore, che fa il paio con l'uscita di Lucca: sulla mattonella destinata al 9, infatti, stando così le cose Conte può disporre solo di Hojlund.

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  • Giovane NapoliGetty Images

    L'IDEA GIOVANE

    Ed allora, spulciato, analizzato e studiato l'organico, emerge che nell'attacco del Napoli il calciatore per caratteristiche in grado di adattarsi al meglio al ruolo di vice Hojlund è Giovane.

    Fisicamente non un gigante ma ben strutturato, più prima punta del resto dei compagni di reparto. Ad avvalorare tale opzione è anche Il Mattino, spiegando come Conte - aspettando di conoscere l'epilogo della vicenda Lukaku - avrebbe in mente di affidare al brasiliano prelevato dal Verona (fin qui senza acuti) i panni di alternativa all'ex Man United.

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  • PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    DE BRUYNE FALSO 9

    Se Big Rom deve risolvere le grane interne e rimettersi al passo dei compagni in termini di condizione, c'è chi come il connazionale Kevin De Bruyne ha smaltito definitivamente la grave lesione alla coscia di ottobre, ripresentandosi a Castel Volturno tirato a lucido.

    Rispetto ad un primo scorcio di stagione in salita sia per rendimento che per una tenuta atletica di certo non impeccabile parliamo di un'inversione di tendenza tangibile, emersa nelle presenze post infortunio inanellate contro Torino, Lecce e Cagliari.

    KDB is back e Conte, così come sperimentato in autunno, per sopperire alla carenza di attaccanti centrali - dal 1' o a gara in corso che sia - qualora occorresse far rifiatare Hojlund potrebbe pensare anche di impiegare l'ex City come falso 9. Un'idea intrigante già studiata prima che De Bruyne si facesse male, ma mai tradotta concretamente sul campo.

  • Rasmus Hojlund David Neres Napoli 2025-26Getty

    ASPETTANDO NERES

    Dulcis in fundo, la terza ipotesi si chiama David Neres. Contro l'Inter all'andata la mossa a sorpresa di Conte di schierarlo centravanti ha ripagato in grande stile, peccato però che al momento il verdeoro sia fermo ai box e non dovrebbe rivedersi prima di inizio maggio.

    Ad ogni modo, nel caso in cui una volta guarito il Napoli dovesse risultare ancora orfano di Lukaku, immaginare l'ex Ajax e Benfica prima punta in sostituzione di Hojlund (ribadiamo, se e quando necessario) rappresenta una variabile tecnico-tattica preziosa da tenere in caldo per il rush finale.

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