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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Lukaku allo scoperto su Instagram: "La verità sulla riabilitazione in Belgio, non volterò mai le spalle al Napoli"

Serie A
Napoli
R. Lukaku

Il centravanti belga ha postato una storia sul proprio profilo spiegando il motivo del mancato ritorno in Italia: "Devo essere sicuro di essere clinicamente al 100%".

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Romelu Lukaku allo scoperto. Il centravanti del Napoli ha parlato del caso scoppiato negli ultimi giorni, e del suo mancato rientro a Castel Volturno dal Belgio, in una storia postata su Instagram.

Nessuna rottura dopo il caso degli ultimi giorni, nessun muro contro muro. Anche se lo stato di tensione venutosi a creare dopo quanto accaduto è parso evidente a tutti.

Lukaku ha scelto la strada della conciliazione. Ha spiegato il motivo della propria scelta e promesso amore e impegno al Napoli nel rettilineo finale di un'annata con poco o nulla da salvare dal punto di vista individuale.

  • LA STORIA DI LUKAKU

    Questa è la storia postata in mattinata da Lukaku su Instagram.


    Lukaku storia InstagramInstagram


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  • "VOGLIO ESSERE AL 100%"

    "Questa stagione è stata dura per me - ha scritto Lukaku - ho dovuto fare i conti con l'infortunio e con una perdita personale. So che negli ultimi giorni c'è stato parecchio rumore sulla mia situazione, ed è importante mettere in chiaro l'intera situazione. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente. Mi sono fatto controllare quando ero in Belgio, ed è venuto alla luce che c'era un'infiammazione al flessore dell'anca accanto alla cicatrice. Considerato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato all'inizio di novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio. Credo che avrete visto l'intervista che ho rilasciato a Verona. Non volterò mai le spalle al Napoli, voglio solo giocare e vincere con la mia squadra. Ma in questo momento devo essere sicuro di essere clinicamente al 100%: non lo sono stato recentemente e questo mi è costato mentalmente".

    "Quest'anno è stata dura - ha concluso Lukaku - ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la mia Nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi. Questa è l'unica cosa che voglio".

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  • IL CASO DEL MANCATO RIENTRO

    Tutto è nato dal celebre mancato rientro dal Belgio da parte di Lukaku. Un rientro che il Napoli stesso aveva previsto dopo che il calciatore, in un primo momento convocato da Rudi Garcia, aveva lasciato il ritiro del Belgio.

    "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

    Lukaku, alla fine, ha invece deciso di rimanere in patria non ripresentandosi a Castel Volturno come da accordi. Il che, come emerso giovedì, avrebbe sorpreso e irritato il club partenopeo.

  • COSA SUCCEDE ORA

    Andrà ora compreso se il messaggio di Lukaku, con tanto di spiegazione del proprio comportamento, ammorbidirà il Napoli oppure no. E andrà compreso anche quando l'ex centravanti di Inter e Roma tornerà in Italia: di sicuro nei prossimi giorni, comunque, ovvero prima del big match contro il Milan in programma la sera di Pasquetta al Maradona. Ma è uno strappo che rischia di avere strascichi sul rapporto tra il calciatore e il suo club.

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