Lukaku allo scoperto su Instagram: "La verità sulla riabilitazione in Belgio, non volterò mai le spalle al Napoli"

Romelu Lukaku allo scoperto. Il centravanti del Napoli ha parlato del caso scoppiato negli ultimi giorni, e del suo mancato rientro a Castel Volturno dal Belgio, in una storia postata su Instagram.
Nessuna rottura dopo il caso degli ultimi giorni, nessun muro contro muro. Anche se lo stato di tensione venutosi a creare dopo quanto accaduto è parso evidente a tutti.
Lukaku ha scelto la strada della conciliazione. Ha spiegato il motivo della propria scelta e promesso amore e impegno al Napoli nel rettilineo finale di un'annata con poco o nulla da salvare dal punto di vista individuale.