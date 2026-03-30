Lukaku allo scoperto su Instagram: "La verità sulla riabilitazione in Belgio, non volterò mai le spalle al Napoli"

"Questa stagione è stata dura per me - ha scritto Lukaku - ho dovuto fare i conti con l'infortunio e con una perdita personale. So che negli ultimi giorni c'è stato parecchio rumore sulla mia situazione, ed è importante mettere in chiaro l'intera situazione. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente. Mi sono fatto controllare quando ero in Belgio, ed è venuto alla luce che c'era un'infiammazione al flessore dell'anca accanto alla cicatrice. Considerato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato all'inizio di novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio. Credo che avrete visto l'intervista che ho rilasciato a Verona. Non volterò mai le spalle al Napoli, voglio solo giocare e vincere con la mia squadra. Ma in questo momento devo essere sicuro di essere clinicamente al 100%: non lo sono stato recentemente e questo mi è costato mentalmente".

"Quest'anno è stata dura - ha concluso Lukaku - ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la mia Nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi. Questa è l'unica cosa che voglio".