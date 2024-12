Caos allo Sporting, nuovo cambio di allenatore: esonerato dopo poche settimane il sostituto di Ruben Amorim

João Pereira non ha resistito a una serie di risultati negativi ed è stato esonerato. Al suo posto in arrivo Rui Borges, del Vitoria Guimarães.

Alla fine, almeno per il momento, sembra essere stata una scelta negativa per tutti: se Ruben Amorim sta faticando enormemente a migliorare i numeri del predecessore Ten Hag al Manchester United, nemmeno il suo ex club se la sta passando granché bene. Anzi.

È notizia delle ultime ore che lo Sporting, da inizio novembre costretto a cambiare allenatore per la scelta di Amorim di volare a Manchester, ha di nuovo operato un ribaltone in panchina. Questa volta volontariamente.

João Pereira non ha resistito a una serie di risultati negativi in cui la squadra è incappata dal momento della propria nomina ed è stato esonerato. Al suo posto è in arrivo Rui Borges dal Vitoria Guimarães, per concretizzare il secondo cambio di tecnico nel giro di meno di due mesi.