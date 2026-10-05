Dal nuovo modulo all'emergenza infortuni: come cambia il Napoli di Allegri

In questo senso, gli ultimi infortuni di Favasuli e Olivera obbligano l'allenatore del Napoli a puntare su Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, con l'ultimo dei due che dovrebbe tornare a disposizione proprio per la partita contro il Frosinone.

Insomma, non è possibile gestirlo. Resta, ovviamente, l'ipotesi di schierare Matteo Politano a tutta fascia, ruolo che ha già ricoperto in passato. Ma le scelte sono limitate anche nel pacchetto dei centrali: Allegri può contare su Beukema, Marín, Rrahmani e Badiashile, non tantissimi per tre posti considerando i prossimi impegni (si gioca sabato in Serie A, poi martedì contro il Villarreal e di nuovo sabato con il Venezia).

Il modulo scelto, comunque, dovrebbe essere il 3-4-2-1, che apre le porte a un maggiore utilizzo di Vergare sulla trequarti, e che si baserà comunque sul doppio playmaker, Gilmour e Lobotka, in attesa di buone nuove sull'idoneità di McTominay più avanti.