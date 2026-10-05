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Antonio Torrisi

Dal nuovo modulo all'emergenza infortuni: come cambia il Napoli di Allegri

Serie A
Napoli vs Frosinone
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Frosinone

L'ultimo infortunio complica i piani del tecnico livornese che deve fare i conti con una rosa sempre più corta.

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Mathìas Olivera è solo l'ultimo di una lunga lista di infortuni che hanno colpito il Napoli in questo avvio di stagione, aggiungendo un nuovo ostacolo nel percorso di ricerca dell'identità definitiva avviato da Massimiliano Allegri. Tra l'altro in un periodo in cui si stava parlando di una nuova trasformazione tattica.

Una via che l'allenatore livornese sostiene possa essere quella giusta per porre rimedio alle problematiche riscontrate nelle prime partite fino alla sosta per le nazionali: ma nel cambio di modulo, e quindi nella difesa a tre, dove si colloca il discorso riguardante gli infortunati?

Come, questi, possono cambiare il Napoli al rientro in Serie A?

  • IL NUOVO MODULO DEL NAPOLI

    Nel corso del lavoro durante la sosta per le nazionali, Massimiliano Allegri ha lavorato sulla difesa a tre, come detto, in vista della partita contro il Frosinone, al Maradona.

    Una soluzione che a rosa completa, con i giocatori a disposizione, può essere applicata con Favasuli e il ritorno di Di Lorenzo sulla fascia, a destra, e con Spinazzola e Olivera a sinistra.

    Questa la base, con Beukema importantissimo tra i tre centrali anche per la possibilità di adattarlo sulla fascia da giocatore più bloccato (alternato, in quel caso, a un giocatore più "sciolto" da vincoli difensivi a sinistra).

    Il fatto, comunque, è che attualmente il Napoli deve fare i conti con una lista di infortunati che limitano di molto le scelte di Allegri.

  • COME CAMBIA IL NAPOLI CON GLI INFORTUNATI

    In questo senso, gli ultimi infortuni di Favasuli e Olivera obbligano l'allenatore del Napoli a puntare su Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, con l'ultimo dei due che dovrebbe tornare a disposizione proprio per la partita contro il Frosinone.

    Insomma, non è possibile gestirlo. Resta, ovviamente, l'ipotesi di schierare Matteo Politano a tutta fascia, ruolo che ha già ricoperto in passato. Ma le scelte sono limitate anche nel pacchetto dei centrali: Allegri può contare su Beukema, Marín, Rrahmani e Badiashile, non tantissimi per tre posti considerando i prossimi impegni (si gioca sabato in Serie A, poi martedì contro il Villarreal e di nuovo sabato con il Venezia).

    Il modulo scelto, comunque, dovrebbe essere il 3-4-2-1, che apre le porte a un maggiore utilizzo di Vergare sulla trequarti, e che si baserà comunque sul doppio playmaker, Gilmour e Lobotka, in attesa di buone nuove sull'idoneità di McTominay più avanti.

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  • CHE FINE FA DE BRUYNE CON IL NUOVO MODULO DEL NAPOLI?

    Da valutare la posizione di Kevin De Bruyne nel nuovo modulo del Napoli con la difesa a tre. Anche perché potrebbe essere 3-4-2-1, ma anche 3-4-3: in quest'ultimo caso il belga può giocare solo da doppio play, ma nel primo potrebbe giocare anche sulla trequarti, dietro la punta.

    Una situazione che verrà valutata passo dopo passo da Allegri (sempre in attesa, come detto, di notizie da McTominay) che, però, prima proverà a risolvere i problemi legati ai goal subiti, quindi passerà alle altre questioni. La formazione azzurra, comunque, è pronto a cambiare pelle.

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