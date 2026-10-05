Dal nuovo modulo all'emergenza infortuni: come cambia il Napoli di Allegri

Mathìas Olivera è solo l'ultimo di una lunga lista di infortuni che hanno colpito il Napoli in questo avvio di stagione, aggiungendo un nuovo ostacolo nel percorso di ricerca dell'identità definitiva avviato da Massimiliano Allegri. Tra l'altro in un periodo in cui si stava parlando di una nuova trasformazione tattica.
Una via che l'allenatore livornese sostiene possa essere quella giusta per porre rimedio alle problematiche riscontrate nelle prime partite fino alla sosta per le nazionali: ma nel cambio di modulo, e quindi nella difesa a tre, dove si colloca il discorso riguardante gli infortunati?
Come, questi, possono cambiare il Napoli al rientro in Serie A?