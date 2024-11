Cambiaso l'imprescindibile: è tra i leader tecnici della Juventus di Thiago Motta

L'esterno bianconero si è confermato decisivo anche a Lille e per Motta è un pilastro: solo Vlahovic ha un minutaggio maggiore.

La Juventus torna dalla trasferta di Lille con un punto in tasca ma con una valigia piena di rimpianti perché per quanto visto e costruito allo Stadio Pierre Mauroy, la squadra di Thiago Motta poteva e doveva ambire al risultato pieno che, invece, non è arrivato.

Tra i temi di analisi, però, ci sono indubbiamente aspetti positivi - al di là dei punti lasciati per strada - che meritano spazio e rilievo. Uno di questi non può che riguardare lo stato di forma di Andrea Cambiaso, diventato sempre più perno insostituibile della formazione bianconera.

Anche contro i francesi, l'apporto del numero 27 zebrato è stato semplicemente decisivo e all'interno delle gerarchie di Motta, il suo posto è semplicemente intoccabile.