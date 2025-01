Cambiaso gioca con il Benfica? L'esterno della Juventus non ci sarà: problemi fisici e voci di mercato, le ultime

La Juve affronta il Benfica nell'ultimo turno di Champions: forfait di Cambiaso, su cui c'è sempre l'ombra del Manchester City.

La Juventus si è allenata alla Continassa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, nel consueto allenamento di rifinitura aperto per i primi 15 minuti. Non si è visto in campo Andrea Cambiaso, che non era presente con la squadra.

L'esterno bianconero ha saltato l'ultimo allenamento con i compagni e salterà l'impegno europeo, come confermato da Thiago Motta in conferenza.

Cambiaso sta vivendo un momento particolare visto che da giorni il suo nome è tra i più chiacchierati in ottica mercato, con il Manchester City che è fortemente interessato al giocatore.

Cosa filtra sulle sue condizioni e l'incertezza sul futuro.