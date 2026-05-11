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Calhanoglu InterGetty
Alessandro De Felice

Calhanoglu gioca o no la finale di Coppa Italia Lazio-Inter? Le ultime e chi sostituisce il centrocampista turco

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Lazio vs Inter

Il centrocampista turco sempre più lontano dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio: pronto Zielinski in cabina di regia. In dubbio anche la convocazione di Pio Esposito.

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L’Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia contro la Lazio con un dubbio che ormai sembra trasformarsi in certezza: Hakan Calhanoglu è sempre più vicino al forfait.

Il centrocampista turco, fermato da un risentimento muscolare alla gamba sinistra, continua a lavorare a parte e le possibilità di recupero per la sfida di mercoledì appaiono ridotte al minimo.

Da Appiano Gentile filtrano segnali poco incoraggianti e la presenza del regista nerazzurro contro i biancocelesti è da considerarsi altamente improbabile.

  • CALHANOGLU GIOCA LA FINALE?

    Secondo quanto raccolto da Sky Sport, restano poche speranze di recuperare Calhanoglu per la finale contro la Lazio.

    Il regista nerazzurro non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo e lo staff medico mantiene la massima prudenza per evitare ricadute.

    Chivu sta già preparando le alternative per il centrocampo, per far fronte alla sempre più probabile assenza di Calhanoglu mercoledì sera allo Stadio Olimpico.


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  • CHI SOSTITUISCE CALHANOGLU

    Cristian Chivu ha ormai definito l’assetto della squadra che scenderà in campo nella finale di Coppa Italia.

    L’allenatore nerazzurro riproporrà dal primo minuto Akanji, Zielinski e Dimarco, tenuti inizialmente a riposo in campionato proprio contro la Lazio, sabato all’Olimpico. In panchina finiranno invece Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto.

    La cabina di regia sarà affidata a Piotr Zielinski, destinato a prendere il posto di Calhanoglu: in finale toccherà proprio al polacco guidare il centrocampo interista.

    Accanto a lui ci sarà ancora Petar Sucic, tra i più convincenti nelle ultime uscite. Il centrocampista croato continua a crescere ed è stato elogiato apertamente da Chivu per qualità tecniche, personalità e gestione del pallone.


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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER IN FINALE

    L’undici nerazzurro sembra ormai definito anche negli altri reparti. In porta sarà confermato Josep Martinez, ormai considerato il portiere designato per la Coppa Italia.

    In difesa, Bisseck verrà riproposto come braccetto destro dopo aver disputato tutti i 90 minuti all’Olimpico nell’ultima sfida di campionato.

    Sulle corsie laterali Dimarco tornerà titolare, mentre resta aperto il ballottaggio al centro della retroguardia tra Acerbi e De Vrij. A centrocampo spazio anche a Mkhitaryan e Frattesi, mentre Carlos Augusto dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.


  • PIO ESPOSITO RECUPERA PER LA FINALE DI COPPA ITALIA?

    Non arrivano buone notizie neppure dal reparto offensivo. La presenza nella lista dei convocati dell’Inter di Pio Esposito resta in forte dubbio.

    Colpito duro al costato nella sfida scudetto contro il Parma, l’attaccante classe 2005 è rimasto a Milano in occasione della partita di campionato e non è stato convocato da Chivu.

    Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore per capire se potrà prendere parte alla trasferta nella Capitale per la finale di Coppa Italia, ma al momento il giovane attaccante viene considerato indisponibile.

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