Calhanoglu gioca o no la finale di Coppa Italia Lazio-Inter? Le ultime e chi sostituisce il centrocampista turco

Cristian Chivu ha ormai definito l’assetto della squadra che scenderà in campo nella finale di Coppa Italia.

L’allenatore nerazzurro riproporrà dal primo minuto Akanji, Zielinski e Dimarco, tenuti inizialmente a riposo in campionato proprio contro la Lazio, sabato all’Olimpico. In panchina finiranno invece Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto.

La cabina di regia sarà affidata a Piotr Zielinski, destinato a prendere il posto di Calhanoglu: in finale toccherà proprio al polacco guidare il centrocampo interista.

Accanto a lui ci sarà ancora Petar Sucic, tra i più convincenti nelle ultime uscite. Il centrocampista croato continua a crescere ed è stato elogiato apertamente da Chivu per qualità tecniche, personalità e gestione del pallone.



