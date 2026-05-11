Calhanoglu gioca o no la finale di Coppa Italia Lazio-Inter? Le ultime e chi sostituisce il centrocampista turco

L’Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia contro la Lazio con un dubbio che ormai sembra trasformarsi in certezza: Hakan Calhanoglu è sempre più vicino al forfait.
Il centrocampista turco, fermato da un risentimento muscolare alla gamba sinistra, continua a lavorare a parte e le possibilità di recupero per la sfida di mercoledì appaiono ridotte al minimo.
Da Appiano Gentile filtrano segnali poco incoraggianti e la presenza del regista nerazzurro contro i biancocelesti è da considerarsi altamente improbabile.