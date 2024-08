Calendario Champions Juventus 2024/25: quando escono le date, gli orari e le partite in casa e in trasferta?

Dopo le otto avversarie del girone, la Juventus conoscerà le partite allo Stadium e fuori, le date precise e gli orari del torneo 2024/2025.

Di nuovo in Champions League, la Juventus di Thiago Motta giocherà contro otto squadre nella prima fase del torneo 2024/2025. Rispetto al passato, infatti, il massimo torneo europeo cambia radicalmente, con un girone unico e un format ben diverso.

Il sorteggio del 29 agosto regala alla Juventus otto avversarie, quattro in più rispetto al passato, con un match per ogni squadra di fronte: significa che i bianconeri non affrontano tutte le avversarie sia in casa che in trasferta, ma solamente dentro o fuori.

Definite le otto avversarie, la Juventus conoscerà presto anche le date precise delle otto partite, gli orari e quali squadre arriveranno allo Stadium e quali invece ospiteranno i bianconeri.