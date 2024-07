Calcioscommesse, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale: due anni di squalifica a Pastina, 9 mesi a Forte

Squalificati altri due giocatori per aver puntato su partite italiane ed estere. Prosciolti invece Letizia e Brignola.

Quasi un anno dopo lo scoppio dello scandalo che ha visto protagonisti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, la vicenda calcioscommesse si arricchisce di un nuovo capitolo. E di nuove squalifiche.

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha infatti sanzionato due calciatori delle serie minori italiane: Christian Diego Pastina, difensore che indossa la maglia del Benevento in C, e il centravanti Francesco Forte, oggi all'Ascoli, pure lui ex giallorosso.

Entrambi erano stati deferiti per aver puntato su partite italiane ed estere, alla pari di due ex compagni di squadra: Gaetano Letizia ed Enrico Brignola. Questi ultimi, però, sono stati prosciolti da ogni accusa.