Calabria salta Milan-Venezia: infortunio per il capitano, può tornare contro il Liverpool

Il capitano rossonero si è fermato e non ci sarà contro i lagunari a San Siro: può tornare in Champions League. Bartesaghi in prima squadra.

Il Milan scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Venezia, ma dovrà fare a meno di due difensori. Oltre a Malick Thiaw, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia subita durante un allenamento alla vigilia della partita contro la Lazio all’Olimpico, al Meazza non ci sarà nemmeno Davide Calabria, alle prese con un problema fisico accusato nei giorni scorsi. Per la sfida contro i lagunari, sarà quindi Emerson Royal a partire titolare sulla fascia destra, con il capitano del Milan che spera di recuperare ed essere a disposizione per la sfida di martedì contro il Liverpool a San Siro. L'articolo prosegue qui sotto