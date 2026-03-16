"Il pilota deve lavorare più duramente di chiunque altro" spiega Candy al bobbista giamaicano Sanka Coffie in Cool Runnings - Quattro sottozero. "È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Quando i suoi amici sono tutti fuori a bere birra, lui è nella sua stanza a studiare le foto delle curve".
Questo non vuole affatto suggerire che lo United abbia l’abitudine di fare feste alimentate dall’alcol durante una stagione, per quanto disastrose siano state le prestazioni di alcuni individui negli ultimi anni di turbolenza.
Fernandes è però l’indiscusso "pilota" della squadra e si distingue nettamente dai compagni per ritmo di lavoro e meticolosità. È un vincente seriale, sempre fisicamente e mentalmente pronto alla battaglia, e pretende gli standard più alti possibili da sé stesso e da chi lo circonda.
Cristiano Ronaldo era esattamente lo stesso, in particolare durante la sua prima parentesi a Old Trafford ricca di trofei, e ora Fernandes merita di essere menzionato nella stessa frase del suo connazionale portoghese, anche senza un bottino di trofei paragonabile.
Ha portato lo United sulle spalle dal suo arrivo nel gennaio 2020 e questa stagione potrebbe rappresentare il suo apice, con una candidatura a MVP della Premier League quasi certamente in vista se manterrà il suo livello straordinario fino a maggio.