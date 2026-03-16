Ronaldo ha totalizzato la straordinaria cifra di 218 partecipazioni a reti in 346 presenze con i Red Devils e, agli occhi di molti, è il più grande giocatore ad aver mai calcato il sacro prato di Old Trafford. È strano, quindi, che Fernandes non venga considerato in modo simile, dato che è solo a 10 di distanza dal bottino di Ronaldo, avendo disputato 27 partite in meno.

Certo, i tre titoli di Premier League dello United e il trionfo in Champions League tra il 2007 e il 2009 danno a Ronaldo un vantaggio. Tuttavia, il suo contributo complessivo non ha superato quelli offerti da giocatori del calibro di Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand o Edwin van der Sar.

Quella era una squadra costruita per ottenere successi concreti, con armonia nello spogliatoio. Fernandes non ha mai avuto questo lusso. Negli ultimi sei anni è stato l’unico elemento costantemente brillante della rosa. Persino nella stagione del ritorno di Ronaldo nel 2021-22, in cui pretese il ruolo di centravanti titolare e un servizio continuo, Fernandes è rimasto a sole tre unità dal totale combinato di 27 gola e assist del suo collega di nazionale.

Lo United chiuse sesto quella stagione, ottavo nel 2023-24, e scese a un nuovo, terrificante minimo di 15° posto nell’ultima annata. Il fatto che Fernandes sia stato così brillante nonostante la turbolenza costante è davvero notevole. Ronaldo non avrebbe potuto fare lo stesso di fronte alle avversità, come dimostrato quando forzò la sua uscita all’inizio della sfortunata gestione di Erik ten Hag.