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Bruno is EPL's POTY.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Bruno Fernandes è più importante giocatore del Manchester United del dopo CR7. E chiaramente l'MVP della Premier

Sebbene le Olimpiadi Invernali del 2026 si siano ormai concluse, vedere Bruno Fernandes tirare le fila per il Manchester United fa venire in mente il film più iconico mai realizzato sull’evento e, più in particolare, un’appassionante discorso motivazionale del compianto John Candy.

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"Il pilota deve lavorare più duramente di chiunque altro" spiega Candy al bobbista giamaicano Sanka Coffie in Cool Runnings - Quattro sottozero. "È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Quando i suoi amici sono tutti fuori a bere birra, lui è nella sua stanza a studiare le foto delle curve".

Questo non vuole affatto suggerire che lo United abbia l’abitudine di fare feste alimentate dall’alcol durante una stagione, per quanto disastrose siano state le prestazioni di alcuni individui negli ultimi anni di turbolenza. 

Fernandes è però l’indiscusso "pilota" della squadra e si distingue nettamente dai compagni per ritmo di lavoro e meticolosità. È un vincente seriale, sempre fisicamente e mentalmente pronto alla battaglia, e pretende gli standard più alti possibili da sé stesso e da chi lo circonda.

Cristiano Ronaldo era esattamente lo stesso, in particolare durante la sua prima parentesi a Old Trafford ricca di trofei, e ora Fernandes merita di essere menzionato nella stessa frase del suo connazionale portoghese, anche senza un bottino di trofei paragonabile. 

Ha portato lo United sulle spalle dal suo arrivo nel gennaio 2020 e questa stagione potrebbe rappresentare il suo apice, con una candidatura a MVP della Premier League quasi certamente in vista se manterrà il suo livello straordinario fino a maggio. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Coerente in mezzo a una turbolenza costante

    Ronaldo ha totalizzato la straordinaria cifra di 218 partecipazioni a reti in 346 presenze con i Red Devils e, agli occhi di molti, è il più grande giocatore ad aver mai calcato il sacro prato di Old Trafford. È strano, quindi, che Fernandes non venga considerato in modo simile, dato che è solo a 10 di distanza dal bottino di Ronaldo, avendo disputato 27 partite in meno.

    Certo, i tre titoli di Premier League dello United e il trionfo in Champions League tra il 2007 e il 2009 danno a Ronaldo un vantaggio. Tuttavia, il suo contributo complessivo non ha superato quelli offerti da giocatori del calibro di Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand o Edwin van der Sar. 

    Quella era una squadra costruita per ottenere successi concreti, con armonia nello spogliatoio. Fernandes non ha mai avuto questo lusso. Negli ultimi sei anni è stato l’unico elemento costantemente brillante della rosa. Persino nella stagione del ritorno di Ronaldo nel 2021-22, in cui pretese il ruolo di centravanti titolare e un servizio continuo, Fernandes è rimasto a sole tre unità dal totale combinato di 27 gola e assist del suo collega di nazionale.

    Lo United chiuse sesto quella stagione, ottavo nel 2023-24, e scese a un nuovo, terrificante minimo di 15° posto nell’ultima annata. Il fatto che Fernandes sia stato così brillante nonostante la turbolenza costante è davvero notevole. Ronaldo non avrebbe potuto fare lo stesso di fronte alle avversità, come dimostrato quando forzò la sua uscita all’inizio della sfortunata gestione di Erik ten Hag.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un piazzamento tra i primi tre è alla portata

    Ci sono stati ancora più ostacoli da superare per Fernandes nel 2025-26 e, eppure, in qualche modo è riuscito ad alzare ulteriormente il livello. La sua influenza non è calata affatto quando Ruben Amorim, inspiegabilmente, lo ha trasformato in un mediano, ed è stato magnifico da quando Michael Carrick lo ha riportato nel suo ruolo preferito da numero 10. 

    L’Aston Villa è stata l’ultima squadra a non riuscire a contenere il genio di Fernandes, arrendendosi a una sconfitta per 3-1 a Old Trafford domenica. Il capitano dello United ha totalizzato 71 tocchi, sei passaggi chiave, 15 conduzioni palla e sei recuperi in un’altra prestazione totale che ha fatto tutta la differenza.

    Il suo superbo calcio d’angolo, che ha permesso a Casemiro di colpire di testa e segnare, ha sbloccato il risultato in una partita che fino a quel momento era stata frustrante per i padroni di casa, e ha fornito il passaggio di prima, al millimetro, per Matheus Cunha, che si è inserito in profondità e ha segnato il secondo gol dello United. Il risultato finale ha garantito che la squadra di Carrick abbia ora un margine di tre punti al terzo posto, con la qualificazione alla Champions League in vista.

    Dei 54 punti che lo United ha raccolto finora, le partecipazioni ai gol di Fernandes ne valgono 25. È lo stesso numero raggiunto da Ronaldo nella stagione 2007-08 in cui il club conquistò il double nazionale ed europeo, e che gli valse il primo dei suoi cinque Palloni d’Oro. Con otto partite ancora da giocare in questa stagione, Fernandes potrebbe persino avere nel mirino i 38 punti a cui portarono gol e assist di Robin van Persie nell’ultima cavalcata del club verso il trofeo di Premier League 13 anni fa, tale è la sua instancabile ricerca dell’eccellenza. 

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  • Fernandes-BeckhamGetty/GOAL

    Eclissare Beckham

    I due assist di Fernandes contro il Villa lo hanno portato a 16 in stagione, otto in più del suo inseguitore più vicino, Rayan Cherki, e a sole quattro lunghezze dal record assoluto di assist in una singola stagione di Premier League, attualmente condiviso da Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Ha inoltre superato il record del club di David Beckham, che con lo United ne aveva totalizzati 15 nel 1999-2000.

    "È un traguardo davvero importante. Non cambierà nulla rispetto a ciò che voglio, ma essere lì accanto a un nome che, ovviamente, è stato uno dei giocatori a cui tutti guardavano, per come metteva i cross e per come passava la palla" ha detto Fernandes a MUTV dopo la partita. "Come tutti, nel proprio giardino, cercavamo di farlo come Beckham e lo facevamo, anche solo oscillando il braccio, come era solito fare lui, più che la palla! Sono ovviamente molto felice di superato il record".

    La tecnica di Beckham era certamente speciale, e il suo repertorio di highlights è al livello dei grandi dello United. Il suo gioco complessivo, però, non era paragonabile a quello di Fernandes. 

    Mentre Beckham tendeva ad aver bisogno di molto spazio per eseguire uno dei suoi classici passaggi filtranti, Fernandes riesce a tirarli fuori da qualsiasi zona del campo sotto una pressione intensa. Dirige le partite da solo e copre ogni filo d’erba; il compito di Beckham era semplicemente garantire ampiezza e l’ultimo passaggio. Per quanto fosse bravo in questo, l’inglese era più un ingranaggio di una macchina che il motore.

    Per illustrare ulteriormente l’impatto di Fernandes, ora è soltanto il terzo giocatore dello United a raggiungere 100 gol e 100 assist in tutte le competizioni, dopo Rooney e Giggs. È diventato un Hall of Famer pur avendo giocato per lo più in squadre non all’altezza di competere per i trofei più prestigiosi, cosa estremamente rara in un club d’élite.

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    I migliori della Premier League

    Declan Rice viene indicato come il favorito per il premio di Giocatore dell’Anno della PFA, mentre l’Arsenal corre per il primo titolo di Premier League dopo 22 anni, e questo è comprensibile. La sua efficacia sui calci piazzati è stata vitale per il piano di gioco dei Gunners, spesso criticato ma estremamente efficace, e le sue capacità di recupero palla hanno contribuito in modo significativo al fatto che la squadra abbia il miglior record difensivo della divisione.

    Sarebbe comunque uno scandalo se battesse Fernandes al voto finale. Il capitano dello United è un calciatore superiore sotto ogni aspetto, e i numeri di Rice non gli si avvicinano minimamente, nonostante entrambi abbiano giocato nella stessa posizione nella prima metà della stagione.

    Fernandes ha 23 partecipazioni a goal, dietro soltanto al terminator del gol del Manchester City Erling Haaland (29), mentre Rice è a un più modesto 11, pur avendo disputato tre partite di Premier League in più rispetto al talismano dello United. Gabriel Magalhaes, Antoine Semenyo e Igor Thiago sono anch’essi candidati al premio PFA, ma nessuno di loro è al livello di Fernandes.

    I suoi 16 assist sono valsi da soli 18 punti allo United in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore nella storia della Premier League; inoltre nel 2025-26 è primo per passaggi filtranti e secondo per passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo. Creare occasioni è l’essenza del calcio, e Fernandes è un esperto senza rivali. 

    Toglietelo dall’undici titolare e lo United è infinitamente più debole, cosa che non vale per gli altri giocatori citati con le rispettive squadre. Anzi, quando Fernandes è stato messo ko da un infortunio durante il periodo delle festività, hanno perso punti preziosi contro Wolves e Leeds in difficoltà, costando alla fine il posto ad Amorim.

    Se Fernandes se ne fosse andato la scorsa estate, quando aveva ricevuto interesse dall’Arabia Saudita, i Red Devils non sarebbero minimamente vicini alle prime tre posizioni, e le quotazioni della Premier League sarebbero crollate senza il suo ultimo vero anticonformista.

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  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    E il Pallone d'Oro?

    Incredibilmente, Fernandes non è rientrato nella lista finale di 30 candidati al Pallone d’Oro in nessuna delle ultime quattro stagioni; la sua unica candidatura in carriera è arrivata nel 2021, quando si è classificato al 21° posto ex aequo insieme a Lautaro Martínez. Il tutto sulla scia della sua fantastica prima stagione completa allo United, in cui ha totalizzato 46 partecipazioni a goal, di cui 30 in Premier League.

    Se questa volta dovesse superare quel secondo dato, battendo nel frattempo il record di assist di De Bruyne e Henry, una seconda candidatura sarebbe sicuramente alla sua portata, anche se France Football inevitabilmente lo penalizzerà per il fatto che lo United non è in Europa. C’è anche una remota possibilità che un Mondiale brillante con il Portogallo possa proiettarlo nella conversazione per la top 10, ed è lì che un giocatore del suo calibro dovrebbe stare.

    Lo United non è riuscito a offrire a Fernandes la piattaforma che merita. Ha mostrato una lealtà incrollabile, dando al club i suoi anni migliori nonostante le scelte sbagliate dietro le quinte gli abbiano impedito di entrare nella fascia d’élite ufficiale. A 31 anni, il tempo ora gioca contro di lui per riuscirci e, se quest’estate non verrà presentato un piano solido per il successo, nessuno potrebbe biasimarlo se decidesse di andare via.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick ha la chiave

    Se ciò dovesse accadere, l’obiettivo dello United di conquistare la Premier League entro il 2028 verrebbe immediatamente accantonato. Sir Alex Ferguson ha portato a casa altri due titoli di campionato e un’altra corsa fino alla finale di Champions League dopo che Ronaldo è passato al Real Madrid nel 2009, ma oggi le fondamenta non sono minimamente altrettanto solide. L’addio di Fernandes è impensabile all’alba di una nuova era, cosa che peraltro è riconosciuta almeno dall’uomo che potrebbe guidarla.

    "Bruno non è assolutamente qualcuno che vorremmo perdere, questo posso dirlo, ma sull’estate e oltre, per me è difficile sbilanciarmi troppo, però di certo è importante per noi" ha detto Carrick nel weekend. Lo United ha vinto sette delle ultime nove partite da quando Carrick ha sostituito Amorim, e ha tirato fuori il massimo da Fernandes ottenendone subito la fiducia.

    "Michael ha vinto tutto qui e sa che cosa significa per questi tifosi, che cosa significa per il club vincere e quanto serve per vincere in questa società" ha affermato Fernandes a TNT Sports a febbraio. "Credo che questo aggiunga qualcosa di speciale alla squadra. Penso che Michael sia arrivato con le idee giuste nel dare ai giocatori responsabilità. È molto bravo con le parole. Ero certo che Michael potesse essere un grande allenatore, e lo sta semplicemente dimostrando".

    La tentazione per Fernandes di andare via qualora venisse pagata la sua clausola rescissoria riportata di 76 milioni di dollari sarebbe molto minore se a Carrick venisse affidato il ruolo di allenatore a titolo definitivo. L’ex centrocampista dello United conosce il club alla perfezione e ha il carisma e la calma che a un’altra leggenda, Ole Gunnar Solskjaer, sono mancati quando ottenne l’incarico in circostanze simili nel 2019.

    Avere un’influenza reale sul futuro di Fernandes dovrebbe far pendere la bilancia a favore di Carrick rispetto ad altri candidati ventilati come Julian Nagelsmann e Roberto De Zerbi. Con qualche ulteriore ritocco alla rosa, lo United può tornare a essere una forza autentica già dalla prossima stagione, purché il suo maestro portoghese resti il cuore pulsante della squadra.

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