Brighton-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Brighton di Roberto De Zerbi ospita l'Arsenal di Arteta, in corsa per la vittoria della Premier: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Il Brighton di Roberto De Zerbi ospita l’Arsenal di Arteta, in piena corsa per la vittoria della Premier League. Il sabato del 32° turno del campionato inglese mette di fronte i ‘Seagulls’ e i ‘Gunners’, in un match in cui ci sono in palio tre punti preziosissimi per il raggiungimento degli obiettivi delle due squadre.

Nel turno infrasettimanale di Premier, l'Arsenal si è portato provvisoriamente in testa, in attesa del match del Liverpool, battendo 2-0 il Luton Town, grazie al goal di Odegaard e all'autorete di Hashioka.

Il Brighton, invece, è reduce dallo 0-0 sul campo del Brentford. La squadra di De Zerbi, invece, rimane ferma al nono posto in classifica.

Nella gara d’andata, sfida valida per la 17ª giornata di Premier League e disputata il 17 dicembre scorso, l’Arsenal si impose sulla squadra di De Zerbi col risultato di 2-0 grazie alle reti realizzate nella ripresa da Gabriel Jesus e Kai Havertz.

Di seguito tutte le info su Brighton-Arsenal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.