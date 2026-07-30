Secondo Sky Sports, Vinicius dovrebbe restare al Bernabeu oltre l’estate, nonostante sia entrato nell’ultimo anno di contratto nella capitale spagnola. Sono già stati programmati altri colloqui e il Real Madrid è fiducioso di riuscire a trattenere uno dei suoi attaccanti chiave.
L’Arsenal era già rimasto deluso nella sua lunga rincorsa a Morgan Rogers, con il versatile attaccante di Aston Villa e Inghilterra che, a sorpresa, aveva scelto di unirsi al Chelsea con un trasferimento astronomico da 117 milioni di sterline (155 milioni di dollari) a inizio luglio.
Questo significa che Mikel Arteta e il suo staff devono tornare al punto di partenza nella ricerca di un acquisto di spessore per la fascia sinistra, ma sul mercato ci sono ancora tante opzioni di alto livello...