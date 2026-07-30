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Arsenal Vinicius alternatives GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Tradotto da

Da Barcola a Rashford, da Leao a Yildiz: le alternative a Vinicius Junior per l'Arsenal

Opinion
Arsenal
Vinicius Junior
B. Barcola
M. Rashford
N. Williams
E. Kroupi
L. Diaz
R. Leao
K. Yildiz
M. Godts
Premier League

L’assalto dell’Arsenal a Vinicius Junior è sempre sembrato un’ipotesi azzardata. Nel fine settimana è emerso, in una clamorosa rivelazione, che i Gunners stavano «esplorando» la possibilità di chiudere un accordo per la superstar del Real Madrid, nel tentativo di mettere a segno un colpo di primo piano sulla fascia sinistra, ma a questo punto sembra che questi tentativi siano destinati a non portare a nulla. Quindi, su chi punteranno adesso?

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Secondo Sky Sports, Vinicius dovrebbe restare al Bernabeu oltre l’estate, nonostante sia entrato nell’ultimo anno di contratto nella capitale spagnola. Sono già stati programmati altri colloqui e il Real Madrid è fiducioso di riuscire a trattenere uno dei suoi attaccanti chiave.

L’Arsenal era già rimasto deluso nella sua lunga rincorsa a Morgan Rogers, con il versatile attaccante di Aston Villa e Inghilterra che, a sorpresa, aveva scelto di unirsi al Chelsea con un trasferimento astronomico da 117 milioni di sterline (155 milioni di dollari) a inizio luglio.

Questo significa che Mikel Arteta e il suo staff devono tornare al punto di partenza nella ricerca di un acquisto di spessore per la fascia sinistra, ma sul mercato ci sono ancora tante opzioni di alto livello...

  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Mika Godts (Ajax)

    Mika Godts era tra gli esterni sinistri a cui l'Arsenal è stato accostato all'inizio dell'estate, ma da allora quelle voci si sono affievolite. Ingaggiare giocatori dall'Eredivisie che per il resto devono ancora confermarsi rappresenta sempre un certo rischio, anche se il belga ha comunque fatto registrare numeri impressionanti nella scorsa stagione.

    L'esterno offensivo, abile nel dribbling, ha segnato 17 gol e fornito altri 12 assist in campionato con l'Ajax nella scorsa stagione, ma è significativo che abbia trovato la rete solo una volta in Champions League e sia stato escluso dalla rosa del Belgio per il Mondiale.

    A 21 anni, Godts non sarebbe esattamente il colpo di copertina che l'Arsenal sembra cercare, e il club ha già coperto il ruolo di riserva su quella fascia dopo l'addio di Leandro Trossard ingaggiando Christos Tzolis dal Club Brugge con un'operazione piuttosto costosa da 34 milioni di sterline (45 milioni di dollari), il che probabilmente rende questa pista impraticabile.


    • Pubblicità
  • Luis DiazGetty Images

    Luis Diaz (Bayern Monaco)

    Un affare che dà l’impressione di rientrare nella stessa categoria di quello per Vinicius in termini di difficoltà, Luis Diaz spunterebbe di certo la casella del «colpo di grande impatto» per l’Arsenal, anche se al momento è soltanto un sogno irrealizzabile.

    Il colombiano si è affermato la scorsa stagione al Bayern Monaco come probabilmente il miglior esterno sinistro del pianeta, mandando in tilt le difese come parte di un tridente letale insieme a Harry Kane e Michael Olise. Ha chiuso la stagione con un assurdo totale di 49 contributi offensivi, divisi equamente tra gol e assist.

    Ovviamente, questo trasferimento è altamente improbabile, ma c’è un barlume di speranza che un’operazione per un giocatore a cui il club del nord di Londra era già stato accostato in passato potrebbe essere possibile. È stato riportato che il 29enne potrebbe essersi lasciato tentare da una proposta faraonica dell’Al-Hilal, ma ovviamente servirebbero soldi veri perché l’Arsenal possa competere con le ricchezze del colosso saudita.

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  • Rafael Leao PortugalGetty Images

    Rafael Leao (Milan)

    Una delle figure più divisive del calcio italiano, Rafael Leao del Milan comporterebbe certamente qualche rischio in un’eventuale operazione. Ma se, ed è un grande «se», riuscisse finalmente a trovare continuità dopo un nuovo inizio, la scommessa potrebbe ripagare ampiamente.

    Con l’ex tecnico del Manchester United Ruben Amorim ora al comando, un allenatore che notoriamente non usa ali, sembra che i rossoneri possano essere pronti a lasciar partire un giocatore che un tempo era il loro bene più prezioso.

    È stato riferito che il Milan chiede 50 milioni di euro per il 27enne, in mezzo all’interesse dalla Turchia, una valutazione discreta se si considera che Leao ha ancora le qualità naturali per essere, nelle sue giornate migliori, una delle ali più forti in circolazione.

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  • Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images

    Kenan Yildiz (Juventus)

    Questa potrebbe essere una pista ormai sfumata, ma è possibile che l'Arsenal possa riaccendere il proprio interesse per il talento della Juventus Kenan Yildiz dopo essere stato apparentemente respinto da Vini Jr. Sarebbe senza dubbio il colpo di mercato di grande impatto che i Gunners stanno cercando.

    The Athletic ha riferito all'inizio di questa estate che l'Arsenal aveva chiesto informazioni sull'esterno turco, ma ha ricevuto una risposta secca dai bianconeri, irremovibili sul fatto che il 21enne non sia in vendita.

    Resta da vedere se la fermezza della Juve sarà messa nuovamente alla prova più avanti nella finestra di mercato, ma secondo quanto riferito servirebbe una maxi offerta superiore a 100 milioni di euro perché il club inizi anche solo a prendere in considerazione l'idea di lasciar partire Yildiz.

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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Alcuni tifosi dell'Arsenal potrebbero storcere il naso all'idea di puntare su Marcus Rashford, vista la sua profonda connessione con il Manchester United e il fatto che a Old Trafford sembri non essere gradito, ma i londinesi del nord potrebbero fare molto peggio nella loro ricerca di un nuovo esterno sinistro.

    Il 28enne è, ovviamente, una garanzia in Premier League, e arriva da quella che è stata un'impressionante stagione in prestito al Barcellona, dove è sembrato ritrovare forma e fiducia: un aspetto che non dovrebbe essere trascurato nonostante la bizzarra decisione dei blaugrana di non esercitare una conveniente opzione di acquisto da 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/35 milioni di dollari).

    Lo United sarebbe disposto a trattare su una cifra intorno a quei modesti 26 milioni di sterline, ma è stato sostenuto che non abbia alcuna intenzione di vendere a una rivale nazionale, con il rischio di essere «umiliato» dalle potenziali imprese di Rashford. Il suo stipendio da capogiro di 325.000 sterline a settimana potrebbe inoltre rappresentare un ostacolo significativo.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nico Williams (Athletic Club)

    Obiettivo di lungo corso dell'Arsenal, c'è la sensazione che il valore di Nico Williams sia calato un po' nel corso delle ultime due stagioni, e questo potrebbe significare che sia finalmente il momento perfetto per l'affondo dell'Arsenal.

    Da quando ha incantato a Euro 2024, l'esterno è stato condizionato da piccoli infortuni ricorrenti che, a loro volta, hanno inciso sul suo rendimento. Il 24enne ha collezionato solo 25 presenze nella Liga la scorsa stagione, dopo aver clamorosamente rifiutato un trasferimento al Barcellona per restare all'Athletic Club, mettendo insieme 10 partecipazioni a gol, numeri modesti per un giocatore della sua qualità.

    Ma, se i suoi problemi fisici dovessero persistere, si tratterebbe comunque di una certa scommessa; è stato però ampiamente riportato che la notevole clausola rescissoria da 90 milioni di euro (77 milioni di sterline/103 milioni di dollari) è inclusa nel contratto decennale firmato da Williams la scorsa estate, una cifra che dovrebbe essere ampiamente alla portata dell'Arsenal per un acquisto di primo piano.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

    Molti metterebbero Bradley Barcola in cima a questa lista, e di certo spunta parecchie caselle: l'internazionale francese è un esterno offensivo di livello elite, potrebbe essere disponibile alla luce della ricchezza di opzioni che il Paris Saint-Germain ha in attacco e si ritiene che favorisca un trasferimento in Premier League.

    Tuttavia, questa pista non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. A meno che l'Arsenal non sia pronto a polverizzare il proprio record di spesa sul mercato, Barcola potrebbe essere fuori portata; gli ultimi report sostengono che il PSG abbia fissato per il 23enne un prezzo da capogiro di 170 milioni di euro (146 milioni di sterline/194 milioni di dollari), una valutazione influenzata dalle enormi cifre per cui giocatori come Rogers ed Elliot Anderson si sono trasferiti quest'estate.

    Inoltre, l'Arsenal deve fare i conti con la forte concorrenza dei rivali di Premier League del Liverpool, a cui Barcola avrebbe dato la priorità. Resta da vedere se l'Arsenal cambierà marcia per modificare questa situazione, ora che l'affare Vinicius appare sempre più improbabile.

  • Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty

    Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Non propriamente un’ala, ma questo sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro dell’Arsenal. Eli Junior Kroupi era emerso come uno dei giocatori più ambiti di questa finestra di mercato dopo la sua sublime stagione con il Bournemouth nella scorsa annata, chiusa con 13 gol in Premier League a soli 19 anni e tante prestazioni da fuoriclasse, ma un infortunio lo costringerà ai box per almeno 3 mesi.

    Certo, la maggior parte di quelle reti è arrivata da zone centrali, ma Kroupi ha mostrato durante la sua esperienza nel suo ex club, il Lorient, di trovarsi altrettanto a suo agio largo, mettendo insieme 11 partecipazioni al gol in appena 12 presenze da ala sinistra (10 gol e un assist). Il francese, che ha appena compiuto 20 anni, è già stato soprannominato in alcuni ambienti “il nuovo Thierry Henry”, e la leggenda dell’Arsenal veniva spesso schierata con effetti devastanti partendo da sinistra, soprattutto durante il suo periodo al Barcellona.

    Il Bournemouth, però, non vuole privarsi di uno dei suoi uomini di punta, e secondo quanto riportato servirebbe una cifra monstre di circa 111 milioni di sterline (148 milioni di dollari) perché le Cherries prendano in considerazione una cessione. Sul lungo periodo, però, si tratta di un affare che potrebbe davvero valerne la pena per un giovane che ha già dimostrato il suo valore in Premier League e che sembra avere il potenziale per diventare un fenomeno mondiale.

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