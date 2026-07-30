Mika Godts era tra gli esterni sinistri a cui l'Arsenal è stato accostato all'inizio dell'estate, ma da allora quelle voci si sono affievolite. Ingaggiare giocatori dall'Eredivisie che per il resto devono ancora confermarsi rappresenta sempre un certo rischio, anche se il belga ha comunque fatto registrare numeri impressionanti nella scorsa stagione.

L'esterno offensivo, abile nel dribbling, ha segnato 17 gol e fornito altri 12 assist in campionato con l'Ajax nella scorsa stagione, ma è significativo che abbia trovato la rete solo una volta in Champions League e sia stato escluso dalla rosa del Belgio per il Mondiale.

A 21 anni, Godts non sarebbe esattamente il colpo di copertina che l'Arsenal sembra cercare, e il club ha già coperto il ruolo di riserva su quella fascia dopo l'addio di Leandro Trossard ingaggiando Christos Tzolis dal Club Brugge con un'operazione piuttosto costosa da 34 milioni di sterline (45 milioni di dollari), il che probabilmente rende questa pista impraticabile.



