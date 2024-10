Bosnia-Germania dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bosnia ed Erzegovina vs Germania

Bosnia e Germania si affrontano nella terza giornata di Nations League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Riprende il percorso della Germania nel gruppo 3 della Lega A di Nations League: in occasione della terza giornata, la squadra allenata da Julian Nagelsmann fa visita alla Bosnia.

I tedeschi hanno sin qui totalizzato quattro punti, frutto del 5-0 all'Ungheria e del pareggio per 2-2 contro l'Olanda.

La Bosnia, invece, di punti ne ha soltanto uno, conquistato contro l'Ungheria di Marco Rossi. Nell'altro impegno è invece arrivata una sonora sconfitta per 5-2 contro l'Olanda.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Bosnia-Germania: dalle formazioni scelte dai commissari tecnici alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.