BordoCam Fiorentina-Inter, la tensione sulla panchina nerazzurra: "Gli attaccanti devono tornare!"

Si è giocata all'Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ha ospitato l'Inter, una delle partite più importanti del trentesimo turno di Serie A.
Una sfida che ha messo in palio punti pesanti sia per i gigliati che sono ancora impelagati nella lotta per non retrocedere, che per i nerazzurri che erano chiamati a rispondere a Milan ed Inter per tenere intatto il loro vantaggio sulle più dirette inseguitrici nella corsa che conduce allo Scudetto.
'BordoCam' di 'DAZN', ha svelato quelli che sono stati alcuni dei momenti più intensi della sfida che si è poi chiusa sul risultato di 1-1.