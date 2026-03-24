BordoCam Fiorentina-Inter, la tensione sulla panchina nerazzurra: "Gli attaccanti devono tornare!"

All'Inter sono bastati appena 40" per aprire le marcature con un goal siglato da Pio Esposito.





L'azione che ha portato al vantaggio nerazzurro è partita da una rimessa laterale di Dumfries la cui esecuzione ha portato alle proteste di Paolo Vanoli.





Il tecnico della Fiorentina ha avuto subito la sensazione che l'esterno olandese abbia rimesso la palla in gioco tenendo i piedi nel campo, tanto che ha gridato "E' dentro! E' dentro oh!".





Dopo il goal dell'Inter, lo stesso Vanoli si è poi rivolto al direttore di gara Colombo dicendo "La rimessa è dentro con i piedi".





Le immagini di DAZN hanno poi effettivamente mostrato che le punte dei piedi di Dumfries era all'interno del rettangolo di gioco, ma il regolamento prevede un'infrazione solo nel caso in cui lo siano del tutto.