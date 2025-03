Bologna-Lazio rinviata? Allerta meteo anche in Emilia-Romagna, cosa filtra nelle ultime ore

Oltre a Fiorentina-Juventus c'è anche la partita tra Bologna e Lazio a rischio rinvio per l'allerta rossa scattata in varie provincie regionali.

Non c'è solo Fiorentina-Juventus a rischio rinvio in questo weekend di Serie A. L'allerta meteo, infatti, è presente in Emilia-Romagna oltre che in Toscana, ragion per cui anche Bologna-Lazio risulta attualmente a rischio rinvio per il maltempo che ha colpito la regione confinante nelle ultime ore.

La situazione in Emilia-Romagna sembra attualmente sotto controllo, ma questa andrà valutata nella giornata di sabato così come in quella di domenica per capire se Bologna-Lazio si potrà effettivamente giocare o meno.

Del resto l'allerta rossa è scattata non solo nelle provincie di Ferrara e Ravenna, ma anche nella stessa Bologna:

"Le previsioni della nottata sono state confermate dagli eventi, in questo momento abbiamo superamenti di soglia due nel bacino romagnolo, soprattutto per quanto riguarda il Lamone e negli affluenti del Reno" fa sapere il presidente della regione Michele de Pascale.